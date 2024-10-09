Конституційний суд Грузії відмовився призупинити дію закону про "іноагентів"

Конституційний суд Грузії не призупинив дію закону "Про прозорість іноземного впливу", більш відомого як "закону про "іноагентів".

Як пише "Ехто Кавказу", призупинення дії закону підтримали лише двоє суддів, шестеро виступили проти.

Позови до Конституційного суду подали президент Грузії Саломе Зурабішвілі, опозиційні депутати, а також представники неприбутвоких організацій та ЗМІ. Вони зокрема вимагали призупинити дію закону на час розгляду позовів. 1 вересня суд завершив триденні слухання у справі, проте про рішення досі не оголошував.

Тепер Конституційний суд частково прийняв до розгляду позови та переходить до їх розгляду по суті.

Суд повинен визначити, чи суперечить закон про "іноагентів" статтям Конституції: про право на недоторканність особистого та сімейного життя, особистого простору та комунікації, права на свободу думки, інформації, засобів масової інформації та Інтернету, про свободу об'єднання, про процесуальні права, про інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур.

Станом на тепер вже 21 грузинську неприбуткову організацію внесено до реєстру "іноагентів". Однією із перших організацій, яких внесли до списку, стала Молодіжна організація українців".