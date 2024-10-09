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Конституційний суд Грузії відмовився призупинити дію закону про "іноагентів"

Призупинення підтримали лише двоє суддів. Шестеро виступили проти.

Конституційний суд Грузії відмовився призупинити дію закону про "іноагентів"
Протестипроти закону про "іноагентів" у Грузії. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Грузії не призупинив дію закону "Про прозорість іноземного впливу", більш відомого як "закону про "іноагентів". 

Як пише "Ехто Кавказу", призупинення дії закону підтримали лише двоє суддів, шестеро виступили проти.

Позови до Конституційного суду подали президент Грузії Саломе Зурабішвілі, опозиційні депутати, а також представники неприбутвоких організацій та ЗМІ. Вони зокрема вимагали призупинити дію закону на час розгляду позовів. 1 вересня суд завершив триденні слухання у справі, проте про рішення досі не оголошував.

Тепер Конституційний суд частково прийняв до розгляду позови та переходить до їх розгляду по суті. 

Суд повинен визначити, чи суперечить закон про "іноагентів" статтям Конституції: про право на недоторканність особистого та сімейного життя, особистого простору та комунікації, права на свободу думки, інформації, засобів масової інформації та Інтернету, про свободу об'єднання, про процесуальні права, про інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур. 

Станом на тепер вже 21 грузинську неприбуткову організацію внесено до реєстру "іноагентів". Однією із перших організацій, яких внесли до списку, стала Молодіжна організація українців".

  • У червні спікер парламенту Грузії підписав закон, що є аналогом російського "про іноагентів", який Кремль використовує для репресій. 
  • Документ підписали в обхід президентського вето – Саломе Зурабішвілі відмовилася підписувати його.
  • Закон частково набув чинності 3 червня, коли його підписав речник парламенту Шалва Папуашвілі, а повністю – з 1 серпня.
  • Міжнародні партнери Грузії розкритикували ухвалення закону, який є аналогом російського. 
  • За словами посла ЄС у Грузії Павла Герчинського, процес вступу Грузії до ЄС наразі припинено. У «Грузинській мрії» навпаки заявляють, що готуються до вступу до ЄС до 2030 року.
  • У Москві «Грузинську мрію» через ухвалення закону лише хвалили.
  • П'ять позовів надійшли до Конституційного суду Грузії проти закону «Про прозорість іноземного впливу». Від суду зокрема вимагали призупинити дію закону. 1 вересня суд завершив триденні слухання у справі, проте про рішення досі не оголошував.
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