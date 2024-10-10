Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Кому в окупації жити добре
Кому в окупації жити добре
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
ГоловнаСвіт

Ураган Мілтон зійшов на Флориду, принісши з собою торнадо та повені. Повідомляють про “кілька смертей”

Категорію урагану знизили до першої, але він “усе ще сіє хаос”.

Ураган Мілтон зійшов на Флориду, принісши з собою торнадо та повені. Повідомляють про “кілька смертей”
Фото: EPA/UPG

Понад два мільйони будинків залишилися без електрики, а на атлантичному узбережжі було зареєстровано “кілька смертей”, пише BBC.

У Сент-Пітерсбурзі, на західному узбережжі штату, зі стадіону Вищої ліги бейсболу зірвало дах.

Спочатку урагану Мілтону було присвоєно п'яту категорію, яку потім її знизили до першої, але він “усе ще сіє хаос”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За останніми даними, понад 2,6 млн будинків та організацій у всій Флориді залишилися без електрики. Також є ефект доміно в інших штатах ‒ близько 70 000 клієнтів залишилися без електрики у Північній Кароліні та 37 000 ‒ у Джорджії.

  • Два тижні тому на США зійшов ураган Хелен, внаслідок якого загинуло щонайменше 225 людей у Флориді, Джорджії, Південній Кароліні, Теннессі, Вірджинії та Північній Кароліні.
  • Раніше президент США Джо Байден через негоду відклав поїздку до Німеччини.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies