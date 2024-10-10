Ураган Мілтон зійшов на Флориду, принісши з собою торнадо та повені. Повідомляють про “кілька смертей”

Понад два мільйони будинків залишилися без електрики, а на атлантичному узбережжі було зареєстровано “кілька смертей”, пише BBC.
У Сент-Пітерсбурзі, на західному узбережжі штату, зі стадіону Вищої ліги бейсболу зірвало дах.
Спочатку урагану Мілтону було присвоєно п'яту категорію, яку потім її знизили до першої, але він “усе ще сіє хаос”.
За останніми даними, понад 2,6 млн будинків та організацій у всій Флориді залишилися без електрики. Також є ефект доміно в інших штатах ‒ близько 70 000 клієнтів залишилися без електрики у Північній Кароліні та 37 000 ‒ у Джорджії.
- Два тижні тому на США зійшов ураган Хелен, внаслідок якого загинуло щонайменше 225 людей у Флориді, Джорджії, Південній Кароліні, Теннессі, Вірджинії та Північній Кароліні.
- Раніше президент США Джо Байден через негоду відклав поїздку до Німеччини.