Очікується, що шторм Мілтон п’ятої категорії зійде на район Тампи сьогодні ввечері.

Мільйони мешканців американського штату Флорида закликають якнайшвидше евакуюватися зі своїх домівок, у той час як ураган Мілтон рухається у бік західного узбережжя штату, пише BBC.

Очікується, що шторм Мілтон п’ятої категорії зійде на район Тампи сьогодні ввечері, посиливши вітер до швидкості 270 км/год.

Метеорологи кажуть, що Мілтон може ослабнути до шторму третьої категорії, коли він вийде на сушу і стати найсильнішим штормом, який вразив цю територію приблизно за сторіччя.

Джон Моралес, метеоролог із Флориди, зазначив, що шторм буде “особливо небезпечним через його надзвичайну інтенсивність”. Навіть якщо він втратить силу, “Мілтон” все одно може бути ураганом четвертої або третьої категорії на суші.

Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден попередив, що евакуація є питанням “життя і смерті”. Очільник американців через негоду відклав поїздку до Німеччини.

Флорида зараз проводить найбільшу евакуацію за останні роки. Люди запасаються готівкою, їжею, паливом і ліками.

Фото: EPA/UPG