FT: Ізраїль розгорнув ще тисячі солдатів у Лівані та розширює наземний наступ проти “Хезболли”

У Лівані може бути понад 20 тисяч ізраїльських військовослужбовців, що значно перевищує початкові сили, які зайшли у країну минулого тижня.

Ізраїльська армія розгорнула ще тисячі солдатів у Лівані та сигналізувала про розширений наземний наступ проти терористів “Хезболли”, пише Financial Times.

Армія оборони Ізраїлю заявила вчора, що направила четверту бойову дивізію на південь країни, вказуючи на те, що тепер у Лівані може бути понад 20 тисяч військовослужбовців, що значно перевищує початкові сили, які зайшли у країну минулого тижня.

Збройні сили країни відмовляються надавати офіційні дані про чисельність своїх сил, але очікується, що дивізії не досягнуть максимального орієнтовного складу в 10 000 осіб.

Військові літаки також били по цілях у Бейруті, на півдні Лівану та в долині Бекаа.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, внаслідок ізраїльських ударів за останні 12 місяців загинуло понад 2000 людей, а 1,2 мільйона були змушені залишити свої домівки ‒ більшість з них протягом останніх двох тижнів інтенсивних бомбардувань по всій країні.