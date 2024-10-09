Дамаск заявляє про сімох жертв ізраїльського авіаудару

ЦАХАЛ вдарив по житлових і комерційних будівлях у густонаселеному районі Маззех

Унаслідок ізраїльського авіаудару по Дамаску було вбито сімох жителів, зокрема жінок і дітей. Про це повідомляє DW з посиланням на дані сирійських державних ЗМІ та правозахисників.

ЦАХАЛ вдарив по житлових і комерційних будівлях у густонаселеному районі Маззех, повідомило міністерство оборони Сирії через інформаційне агентство SANA.

Рятувальники продовжують пошук людей, що вижили.

Сирійська обсерваторія з прав людини, розташована у Великій Британії, також повідомила про напад. В організації заявили, що “Ізраїль націлився на будівлю, яку часто відвідували високопоставлені особи іранського Корпус вартових Ісламської революції та оперативники “Хезболли”, а також на автомобіль, припаркований перед будівлею”.

Спочатку повідомлялося про загибель чотирьох людей, зокрема двох не сирійців.

За словами репортера Associated Press, який прибув на місце події, удар “знищив перші три поверхи будівлі”, а “уламки вкрили територію навколо, розчавивши кілька автомобілів”.

Раніше державні ЗМІ повідомили, що ППО Сирії перехопила “ворожі” цілі в районі Дамаска.

Ізраїль посилив удари по пов’язаних з Іраном об’єктах у Сирії після поточного спалаху бойових дій у регіоні 7 жовтня минулого року. Минулого тижня після ізраїльських ударів по Дамаску загинуло троє людей і ще дев'ятеро отримали поранення.

У квітні вбивство двох генералів Іранської революційної гвардії під час ізраїльського авіаудару по посольству Ірану в Дамаску “спонукало Тегеран запустити ракети і безпілотники проти Ізраїлю”.