Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСвіт

Дамаск заявляє про сімох жертв ізраїльського авіаудару

ЦАХАЛ вдарив по житлових і комерційних будівлях у густонаселеному районі Маззех

Дамаск заявляє про сімох жертв ізраїльського авіаудару
Бомбардування Ізраїлем посольства Ірану в Дамаску, 1 квітня 2024 року
Фото: Rajanews/wiki

Унаслідок ізраїльського авіаудару по Дамаску було вбито сімох жителів, зокрема жінок і дітей. Про це повідомляє DW з посиланням на дані сирійських державних ЗМІ та правозахисників.

ЦАХАЛ вдарив по житлових і комерційних будівлях у густонаселеному районі Маззех, повідомило міністерство оборони Сирії через інформаційне агентство SANA.

Рятувальники продовжують пошук людей, що вижили.

Сирійська обсерваторія з прав людини, розташована у Великій Британії, також повідомила про напад. В організації заявили, що “Ізраїль націлився на будівлю, яку часто відвідували високопоставлені особи іранського Корпус вартових Ісламської революції та оперативники “Хезболли”, а також на автомобіль, припаркований перед будівлею”.

Спочатку повідомлялося про загибель чотирьох людей, зокрема двох не сирійців.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За словами репортера Associated Press, який прибув на місце події, удар “знищив перші три поверхи будівлі”, а “уламки вкрили територію навколо, розчавивши кілька автомобілів”.

Раніше державні ЗМІ повідомили, що ППО Сирії перехопила “ворожі” цілі в районі Дамаска.

Ізраїль посилив удари по пов’язаних з Іраном об’єктах у Сирії після поточного спалаху бойових дій у регіоні 7 жовтня минулого року. Минулого тижня після ізраїльських ударів по Дамаску загинуло троє людей і ще дев'ятеро отримали поранення.

У квітні вбивство двох генералів Іранської революційної гвардії під час ізраїльського авіаудару по посольству Ірану в Дамаску “спонукало Тегеран запустити ракети і безпілотники проти Ізраїлю”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies