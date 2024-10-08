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Ізраїль ліквідував у Лівані щонайменше 50 терористів “Хезболли”

Також Ізраїль ліквідував 6 старших командувачів терористів.

Ізраїль ліквідував у Лівані щонайменше 50 терористів “Хезболли”
Ізраїльський винищувач вилітає на бойове завдання зі знищення терористичної інфраструктури "Хезболли"
Фото: ЦАХАЛ

Армія Ізраїлю здійснила серію значних ударів по підпільним командним центрам “Хезболли” в Південному Лівані. Внаслідок цих ударів було ліквідовано щонайменше 50 терористів, у тому числі 6 старших командувачів.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що ударів завдали, щоб знищити інфраструктуру терористів та знищити оперативників і командирів, які були присутні на об’єктах і керували нападами на Ізраїль. 

“За оцінками ЦАХАЛу, за останню добу було вражено 50 цілей підрозділу Азіз, 30 цілей підрозділу Насер і 5 цілей підрозділу Бадер. Крім того, було вражено близько 10 цілей сил Радвана і штабу розвідки "Хезболли", а також приблизно 30 цілей ракетного підрозділу середньої дальності на півдні Лівану”, - йдеться у повідомленні.

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Під час ударів було вбито щонайменше 50 терористів Хезболли, у тому числі:

  • Ахмад Хассан Назал, керівник сектору нападу в Бінт-Джбейлі сил Радвана
  • Хусейн Талал Камал, керівник сектору Гаджар
  • Муса Діаб Баракат, голова сектору Гаджар, який покидає свою посаду
  • Махмуд Мус Карніб, керівник операцій у секторі Гаджар
  • Алі Ахмад Ісмаїл, командувач артилерією сектора Бінт-Джбейль
  • Абдулла Алі Дакік, командувач артилерією сектора Гаджар

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що буде продовжувати операції, спрямовані на погіршення спроможності “Хезболли” та захист громадян Ізраїлю.

  • Військово-повітряні сили Ізраїлю під час удару по столиці Лівану Бейрут вбили високопоставленого командира "Хезболли" - цього разу керівника штабу ісламістського ополчення Сухайла Хусейна Хусейні.
  • Лідер військового крила ХАМАС у Лівані був убитий під час ізраїльського авіаудару поблизу Тріполі, найпівнічнішого міста Лівану.

  • Потенційний наступник убитого лідера "Хезболли" Хасана Насралли, Хашем Сафіддін, не виходить на зв'язок після ізраїльського авіаудару.

  • У кінці вересня Ізраїль заявив, що убив Насраллу під час авіаудару по південному передмісті Бейрута. Пізніше "Хезболла" підтвердила смерть Насралли.
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