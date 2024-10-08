Ізраїль ліквідував у Лівані щонайменше 50 терористів “Хезболли”

Ізраїльський винищувач вилітає на бойове завдання зі знищення терористичної інфраструктури "Хезболли"

Армія Ізраїлю здійснила серію значних ударів по підпільним командним центрам “Хезболли” в Південному Лівані. Внаслідок цих ударів було ліквідовано щонайменше 50 терористів, у тому числі 6 старших командувачів.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що ударів завдали, щоб знищити інфраструктуру терористів та знищити оперативників і командирів, які були присутні на об’єктах і керували нападами на Ізраїль.

“За оцінками ЦАХАЛу, за останню добу було вражено 50 цілей підрозділу Азіз, 30 цілей підрозділу Насер і 5 цілей підрозділу Бадер. Крім того, було вражено близько 10 цілей сил Радвана і штабу розвідки "Хезболли", а також приблизно 30 цілей ракетного підрозділу середньої дальності на півдні Лівану”, - йдеться у повідомленні.

Під час ударів було вбито щонайменше 50 терористів Хезболли, у тому числі:

Ахмад Хассан Назал, керівник сектору нападу в Бінт-Джбейлі сил Радвана

Хусейн Талал Камал, керівник сектору Гаджар

Муса Діаб Баракат, голова сектору Гаджар, який покидає свою посаду

Махмуд Мус Карніб, керівник операцій у секторі Гаджар

Алі Ахмад Ісмаїл, командувач артилерією сектора Бінт-Джбейль

Абдулла Алі Дакік, командувач артилерією сектора Гаджар

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що буде продовжувати операції, спрямовані на погіршення спроможності “Хезболли” та захист громадян Ізраїлю.

Військово-повітряні сили Ізраїлю під час удару по столиці Лівану Бейрут вбили високопоставленого командира "Хезболли" - цього разу керівника штабу ісламістського ополчення Сухайла Хусейна Хусейні.

Лідер військового крила ХАМАС у Лівані був убитий під час ізраїльського авіаудару поблизу Тріполі, найпівнічнішого міста Лівану.