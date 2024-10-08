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Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного високопоставленого командира “Хезболли” під час удару по Бейруту

Сухайл Хусейн Хусейні відіграв вирішальну роль у постачанні зброї між Іраном і Хезболлою, заявили в ізраїльській армії.

Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного високопоставленого командира “Хезболли” під час удару по Бейруту
Ілюстративне фото: ізраїльські винищувачі
Фото: EPA/UPG

Військово-повітряні сили Ізраїлю під час удару по столиці Лівану Бейрут вбили високопоставленого командира "Хезболли" - цього разу керівника штабу ісламістського ополчення Сухайла Хусейна Хусейні, пише dpa. 

Як повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок вранці, Хусейні був убитий під час цілеспрямованої атаки в понеділок. Він також був членом Ради джихаду “Хезболли”, вищого військового органу підтримуваної Іраном шиїтської екстремістської організації.

“Хусейні відіграв вирішальну роль у постачанні зброї між Іраном і Хезболлою”, – йдеться в заяві ЦАХАЛУ. 

Зазначається, що він також відповідав за розподіл сучасної зброї серед підрозділів шиїтського угруповання та “за організацію бюджету та за матеріально-технічне управління найбільш чутливими проєктами Хезболли”. Це включало планування війни та спеціальні операції проти Ізраїлю з Лівану та Сирії.

Нагадаємо, напередодні Армія оборони Ізраїлю завдала нових авіаударів по Смузі Гази та столиці Лівану Бейруту. 

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