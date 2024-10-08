За рік війни у смузі Гази Ізраїль розбомбив 40 тис цілей та уразив 1000 ракетних установок

Ізраїльська армія втратила 726 солдатів, з них понад половина загинули 7 жовтня 2023 року.

Упродовж минулого року Ізраїль у секторі Газа бомбардував понад 40 000 цілей, знайшов 4 700 шахт тунелів і знищив 1 000 ракетних установок.

Про це пише Reuters із посиланням на далі ізраїлських військових.

Від 7 жовтня 2023 року загинули 726 ізраїльських солдатів. З них 380 загинули під час атак 7 жовтня та 346 у боях у Газі. Отримали поранення 4576 ізраїльських військовослужбовців. П'ятдесят шість військових загинули внаслідок оперативних аварій, проте у яких саме – не уточнюють.

Від 7 жовтня 2023 до військових дій залучили 300 000 резервістів - 82% чоловіків і 18% жінок, майже половина з них – віком від 20 до 29 років.

З початку війни із Гази по Ізраїлю було випущено 13 200 ракет. Ще 12 400 були випущені з Лівану, 60 – із Сирії, 180 з Ємену та 400 із Ірану.

Ізраїльські військові зазначили, що знищили понад 800 бойовиків у Лівані. За минулий рік Ізраїль заарештував понад 5000 підозрюваних на Західному березі річки Йордан і в Йорданській долині.

За останній рік Ізраїль ліквідував вісім командирів бригад бойовиків Гази, близько 30 командирів батальйонів і 165 командирів рот.

У полоні ХАМАСу знаходиться понад 100 заручників.