Партія влади в Грузії прагне перезавантаження відносин із США та ЄС

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що найважливішим завданням партії влади “Грузинська мрія” буде “перезавантаження відносин із США та ЄС”.

Про це повідомляє видання Sovanews.tv

Кобахідзе запевнив, що його партії не подобається ситуація у відносинах, яка склалася у Грузії з США та ЄС.

Прем'єр Грузії вважає, що до 2030 року Грузія увійде до країн-кандидатів, найбільш готових до вступу до Євросоюзу, і що Грузія має план, згідно з яким до 2028 року виконання зобов'язань за угодою про асоціацію перевищить 90%.

“З нашого боку робляться всі кроки для перезавантаження відносин, і ми впевнені, що наступного року, після закінчення війни в Україні, будуть зроблені кроки у відповідь, які забезпечать відновлення відносин, як у напрямку Сполучених Штатів, так і в напрямку Європейського Союзу”, - сказав Кобахідзе.

Він додав, що необхідно поглиблювати стратегічне партнерство з Китаєм, яке має велике значення як в економічному, так і політичному плані.