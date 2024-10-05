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"Грузинська мрія" за підсумками виборів може опинитися у меншості

Проєвропейська опозиція, згідно з опитуваннями, здатна отримати більше половини голосів.

"Грузинська мрія" за підсумками виборів може опинитися у меншості

Після парламентських виборів у Грузії ймовірна зміна влади та зупинка проросійського курсу нинішнього уряду. Відповідно до опитувань, результати яких оприлюднив телеканал Formula, керівна партія "Грузинська мрія" є беззаперечним фаворитом волевиявлення, але не зможе отримати абсолютну більшість.

За чинну владу, яка відзначається низкою антизахідних та антидемократичних кроків, готові проголосувати 33% опитаних. Усі проєвропейські опозиційні політичні сили набирають відчутно менше, але разом здатні створити коаліцію.

5-відсотковий бар'єр долають блок "Єдність", "Коаліція за зміни", партії "Сильна Грузія" та "Гахарія - За Грузію". В разі успішних домовленостей вони матимуть близько 55% мандатів.

Загалом майже дві третини грузинів в соціологічному дослідженні заявили, що нинішній курс країни вважають неправильним.

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