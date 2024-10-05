"Грузинська мрія" за підсумками виборів може опинитися у меншості

Після парламентських виборів у Грузії ймовірна зміна влади та зупинка проросійського курсу нинішнього уряду. Відповідно до опитувань, результати яких оприлюднив телеканал Formula, керівна партія "Грузинська мрія" є беззаперечним фаворитом волевиявлення, але не зможе отримати абсолютну більшість.
За чинну владу, яка відзначається низкою антизахідних та антидемократичних кроків, готові проголосувати 33% опитаних. Усі проєвропейські опозиційні політичні сили набирають відчутно менше, але разом здатні створити коаліцію.
5-відсотковий бар'єр долають блок "Єдність", "Коаліція за зміни", партії "Сильна Грузія" та "Гахарія - За Грузію". В разі успішних домовленостей вони матимуть близько 55% мандатів.
Загалом майже дві третини грузинів в соціологічному дослідженні заявили, що нинішній курс країни вважають неправильним.
- Дипломати ЄС вирішили більше не зустрічатися з представниками уряду Грузії через їхню антизахідну риторику.
- Закон про заборону "пропаганди ЛГБТ", який копіює російський, набув чинності після підпису спікера парламенту.