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Reuters: США та Південна Корея погодили п'ятирічний план розподілу оборонних витрат

Країни домовилися збільшити витрати на оборону на 8,3% до 1,13 мільярда доларів у 2026 році.

Reuters: США та Південна Корея погодили п'ятирічний план розподілу оборонних витрат
Навчання Ssangyong у 2023 році
Фото: Yonhap

Сполучені Штати та Південна Корея погодили новий п'ятирічний план розподілу витрат на утримання американських військ у Південній Кореї. Зокрема, країни домовилися збільшити витрати на оборону на 8,3% до 1,13 мільярда доларів у 2026 році.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Південної Кореї та Держдепартаменту США.

Відомо, що близько 28 500 американських військових дислокуються в Південній Кореї для стримування ядерної загрози з боку Північної Кореї. З початку 1990-х років Південна Корея почала брати на себе витрати, пов'язані з розміщенням американських військ, зокрема у фінансування входили оплата праці місцевих працівників, будівництво військових об'єктів та інша логістична підтримка.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї також повідомило, що зростання витрат на спільне фінансування в 2026 році, яке становить 8,3%, є більшим у порівнянні із середнім річним підвищенням на 6,2% за останні п'ять років. Це зростання враховує підвищені витрати на утримання та додатковий персонал, що працює на місцях.

Країни домовилися у 2027-2030 роках використовувати індекс споживчих цін як еталон і працювати над тим, щоб щорічне зростання не перевищувало 5%, йдеться в повідомленні.

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