Кім Чен Ин озвучив ядерні погрози в бік Південної Кореї

Диктатор стверджує, що КНДР готова застосувати усю можливу зброю в разі "зазіхання на суверенітет".

Парад автократів, які займаються бряцанням ядерною зброєю, триває: після Путіна свої погрози озвучив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Як повідомляє Reuters, державні ЗМІ КНДР поширили заяву лідера у відповідь на слова президента Південної Кореї Юн Сок Йола. Той під час святкування дня збройних сил країни застеріг Пхеньян від застосування ядерної зброї, назвавши такий сценарій "кінцем північнокорейського режиму" та пообіцявши "рішучу приголомшливу відповідь".

Натомість Кім Чен Ин запевнив, що "не вагатиметься застосувати усі наявні сили нападу, включно з ядерною зброєю, якщо ворог зазіхатиме на суверенітет КНДР". Диктатор також вказав на Сеул як на "порушника регіональної безпеки та миру" і назвав президента Республіки Корея "ненормальною людиною".