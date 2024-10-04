Британія вирішила віддати Маврикію свою "останню колонію в Африці"

Сполучене Королівство повідомило, що передає суверенітет над островами Чагос, розташованими в Індійському океані, Маврикію, завершивши своє понад півстолітнє панування над архіпелагом. Угода стала результатом складних перемовин, які тривали роками.

Як пише BBC, цей крок називають "кінцем британських колоній в Африці". Прем'єр-міністр Кір Стармер у спільній заяві зі своїм колегою з Маврикію Правіндом Джугнаутом підкреслив "прихильність до вирішення спірних ситуацій шляхом миру та верховенства права".

Маврикій отримає право керувати островами Чагос з єдиним винятком - військовою базою Дієго-Гарсія, яка перебуває у спільному користування Британії та Сполучених Штатів і відіграє важливу роль у забезпеченні контролю над ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні. База належатиме Лондону та Вашингтону "принаймні на наступні 99 років".