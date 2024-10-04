Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем
​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

Британія вирішила віддати Маврикію свою "останню колонію в Африці"

Острови Чагос змінять підпорядкування - але за винятком військової бази Дієго-Гарсія.

Британія вирішила віддати Маврикію свою "останню колонію в Африці"
Фото: EPA/UPG

Сполучене Королівство повідомило, що передає суверенітет над островами Чагос, розташованими в Індійському океані, Маврикію, завершивши своє понад півстолітнє панування над архіпелагом. Угода стала результатом складних перемовин, які тривали роками.

Як пише BBC, цей крок називають "кінцем британських колоній в Африці". Прем'єр-міністр Кір Стармер у спільній заяві зі своїм колегою з Маврикію Правіндом Джугнаутом підкреслив "прихильність до вирішення спірних ситуацій шляхом миру та верховенства права".

Маврикій отримає право керувати островами Чагос з єдиним винятком - військовою базою Дієго-Гарсія, яка перебуває у спільному користування Британії та Сполучених Штатів і відіграє важливу роль у забезпеченні контролю над ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні. База належатиме Лондону та Вашингтону "принаймні на наступні 99 років". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies