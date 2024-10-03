Ізраїль ліквідував відповідального за удар по стадіону з дітьми командира “Хезболли”

Під час удару 27 липня 2024 року загинули 12 дітей.

Ізраїльські винищувачі ліквідували Хідера аль-Шабію, терориста, відповідального за напад у Мадждал-Шамсі.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

“27 липня 2024 року терористична організація “Хезболла” в Лівані випустила ракету з п'ятдесятьма трьома кілограмами вибухівки по футбольному полю в Мадждал-Шамс на півночі Ізраїлю. Ракетний обстріл у суботу ввечері вбив 12 невинних дітей, які грали у футбол”, - нагадали в армії Ізраїлю.

Зазначається, що Хідер аль-Шабія командував районом Хар Дов у терористичній організації “Хезболла”.

Крім того, він відповідав за сотні ракетних і протитанкових ракетних пусків по постах ЦАХАЛу в районі Хар-Дов, гори Хермон і північних Голанських висот.

Ситуація в Лівані