Ізраїль ліквідував відповідального за удар по стадіону з дітьми командира “Хезболли”

Ізраїльські винищувачі ліквідували Хідера аль-Шабію, терориста, відповідального за напад у Мадждал-Шамсі.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
“27 липня 2024 року терористична організація “Хезболла” в Лівані випустила ракету з п'ятдесятьма трьома кілограмами вибухівки по футбольному полю в Мадждал-Шамс на півночі Ізраїлю. Ракетний обстріл у суботу ввечері вбив 12 невинних дітей, які грали у футбол”, - нагадали в армії Ізраїлю.
Зазначається, що Хідер аль-Шабія командував районом Хар Дов у терористичній організації “Хезболла”.
Крім того, він відповідав за сотні ракетних і протитанкових ракетних пусків по постах ЦАХАЛу в районі Хар-Дов, гори Хермон і північних Голанських висот.
Ситуація в Лівані
- У ніч на 1 жовтня Ізраїль оголосив операцію "Північні стріли", що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів "Хезболли", а також убивство лідера цього угруповання.
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За даними медіа, рішення Ізраїлю вторгнутися на ліванську територію не знайшло підтримки на Заході, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став вимагати від Генасамблеї ООН "зупинити Ізраїль".
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Ліван вступив у війну проти Ізраїлю на другий день нападу терористів ХАМАС – 8 жовтня 2022. Відтоді між Ізраїлем і Ліваном були періодичні обстріли. На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. Після цього сторони обстрілювали одна одну, а в вересні бої стали інтенсивнішими після того, як в бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери.
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Обстріли об'єктів "Хезболли", за повідомленнями Лівану, привели до масових жертв серед цивільних. Після першого дня бомбардувань, згідно з інформацією ліванської сторони, загинули понад 500 людей, зокрема діти та жінки. Ізраїль зазначив, що попереджав місцевих про необхідність евакуюватися подалі від об'єктів угруповання.
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Днями Україна провела чергову евакуацію з Лівану своїх громадян та іноземців.
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За офіційними даними Ізраїлю, внаслідок наземного вторгнення в Ліван загинули уже вісім ізраїльських військових.
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Армія Ізраїлю анонсувала нові удари по східній частині Лівану та закликала місцевих, які поїхали звідти, поки що не повертатися.
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ЦАХАЛ заявив, що завдав вночі удару по складу зброї у прибережному місті Джабле поблизу сирійського порту Латакія. Склад містився на території російської авіабази “Хмеймім”, за іншою версією, склад був розташований поруч з російською базою.