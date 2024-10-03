Ізраїль вдарив по центру Бейрута та попередив про подальші атаки на схід

За даними ліванської сторони, унаслідок ударів є загиблі.

Армія Ізраїлю анонсувала нові удари по східній частині Лівану та закликала місцевих, які поїхали звідти, поки що не повертатися, пише BBC.

Уночі ізраїльська армія знову била по Бейруту. Деякі удари припали на центральну частину міста: пошкоджено будівлю медичного центру.

Це перший удар по серцю столиці, зауважили журналісти. The Guardian пише, що цей медичний центр належить пов'язаій з "Хезболлою" ісламській організації.

За даними ліванської влади, не менше шести людей загинули цієї ночі. Крім Бейрута, Ізраїль бив по південному передмістю Дахіє.

Ізраїль попередив про необхідність розширити зону евакуації в цьому районі, оскільки має намір продовжити удари. BBC пише, що є ознаки підготовки до розширення наземної операції.

Більше на цю тему – у матеріалі "Ворог мого ворога".

Ситуація в Лівані

У ніч на 1 жовтня Ізраїль оголосив операцію "Північні стріли", що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів "Хезболли", а також убивство лідера цього угруповання.