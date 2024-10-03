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Ізраїль вдарив по центру Бейрута та попередив про подальші атаки на схід

За даними ліванської сторони, унаслідок ударів є загиблі.

Ізраїль вдарив по центру Бейрута та попередив про подальші атаки на схід
Ізраїльські солдати евакуюють поранених, які отримали важкі травми
Фото: Ayal Margolin/Flash90

Армія Ізраїлю анонсувала нові удари по східній частині Лівану та закликала місцевих, які поїхали звідти, поки що не повертатися, пише BBC.

Уночі ізраїльська армія знову била по Бейруту. Деякі удари припали на центральну частину міста: пошкоджено будівлю медичного центру.  

Це перший удар по серцю столиці, зауважили журналісти. The Guardian пише, що цей медичний центр належить пов'язаій з "Хезболлою" ісламській організації.

За даними ліванської влади, не менше шести людей загинули цієї ночі. Крім Бейрута, Ізраїль бив по південному передмістю Дахіє.

Ізраїль попередив про необхідність розширити зону евакуації в цьому районі, оскільки має намір продовжити удари. BBC пише, що є ознаки підготовки до розширення наземної операції. 

Більше на цю тему – у матеріалі "Ворог мого ворога".

Ситуація в Лівані

У ніч на 1 жовтня Ізраїль оголосив операцію "Північні стріли", що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів "Хезболли", а також убивство лідера цього угруповання. 

  • За даними медіа, рішення Ізраїлю вторгнутися на ліванську територію не знайшло підтримки на Заході, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став вимагати від Генасамблеї ООН "зупинити Ізраїль". 
  • Ліван вступив у війну проти Ізраїлю на другий день нападу терористів ХАМАС – 8 жовтня 2022. Відтоді між Ізраїлем і Ліваном були періодичні обстріли. На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. Після цього сторони обстрілювали одна одну, а в вересні бої стали інтенсивнішими після того, як в бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери. 
  • Обстріли об'єктів "Хезболли", за повідомленнями Лівану, привели до масових жертв серед цивільних. Після першого дня бомбардувань, згідно з інформацією ліванської сторони, загинули понад 500 людей, зокрема діти та жінки. Ізраїль зазначив, що попереджав місцевих про необхідність евакуюватися подалі від об'єктів угруповання. 
  • Днями Україна провела чергову евакуацію з Лівану своїх громадян та іноземців. 
  • За офіційними даними Ізраїлю, внаслідок наземного вторгнення в Ліван загинули уже вісім ізраїльських військових. 
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