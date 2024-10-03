Банк Ватикану звільнив двох співробітників через порушення заборони на шлюби між персоналом

В італійських ЗМІ пару вже прозвали "Ромео та Джульєттою".

Двоє співробітників банку Ватикану були змушені залишити свої посади через порушення запровадженого у квітні правила, яке забороняє персоналу укладати між собою шлюби.

Як розповідає The Guardian, чоловік та жінка отримали від керівництва фінансової установи міста-держави вимогу домовитися про те, хто з них піде у відставку, щоб інший міг продовжити працювати. Проте закохані відмовилися обирати, тому після того, як термін ультиматуму завершився, їх обох звільнили.

Італійська преса вже встигла охрестити цю історію "сучасними Ромео та Джульєттою". Молодята не мають наміру здаватися і подали листа з проханням втрутитися у ситуацію на ім'я Папи Франциска, а також готові оскаржувати звільнення у суді Ватикану.

У банку, репутація якого заплямована кількома серйозними скандалами, заборону на шлюби для співробітників пояснили бажанням уникнути непотизму та конфлікту інтересів. Рішення припинити трудові відносини з парою закоханих там назвали "ухваленим із великим сумом".