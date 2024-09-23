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Ватикан: для досягнення миру потрібно забезпечити всезагальне роззброєння

Зокрема треба зробити акцент на викоріненні ядерної зброї.

Ватикан: для досягнення миру потрібно забезпечити всезагальне роззброєння
Кардинал Паролін виступає з промовою під час Саміту миру у Швейцарії.
Фото: ANSA

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін на Саміті майбутнього в Нью-Йорку повідомив думку Святого престолу щодо заходів, необхідних для досягнення миру.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Для досягнення миру потрібно забезпечити всезагальне роззброєння, зокрема треба зробити акцент на викоріненні ядерної зброї”, - сказав Паролін.

Він зазначив, що потрібно мати надію, яка, за словами Папи Франциска, "не повинна означати надмірного оптимізму". Водночас, "не можна закривати очі на трагедію, з якою стикається людство".

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Представник Папи Римського наголосив, що майбутнє має будуватися на принципах поваги до гідності кожної людини, суверенної гідності усіх держав. 

Також Паролін додав, що міжнародній спільноті потрібно переосмислити свої дії щодо викорінення злиднів.

Окремо представник Святого престолу підкреслив, що слід створити механізми управління штучним інтелектом, захищаючи особисті дані. Крім того, необхідно звести до мінімуму наслідки штучного інтелекту для зайнятості населення планети.

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