Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
“Грифони” для України
“Грифони” для України
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
ГоловнаСуспільствоВійна

“Сармат” не полетів

Четверте поспіль льотне випробування ракети “Сармат” у РФ закінчилося невдачею. Остання спроба була у лютому 2023-го, а єдиний успішний запуск — ще у 2022 році.

Вирва від вибуху після невдалого старту 'Сармата' на аеродромі Плесецьк
Фото: змі окупантів
Вирва від вибуху після невдалого старту 'Сармата' на аеродромі Плесецьк

На цей раз вибух стався під час відмови маршового двигуна — мінометний старт (спосіб виштовхування ракети з пускової установки пускового контейнера за рахунок тиску, що створюється джерелом, розташованим поза ракетою, — LB.ua) спрацював, а двигун не завівся і виріб звалився зверху на пускову установку № 163/1 на космодромі “Плесецьк”. 

У результаті утворилася вирва 60 метрів у діаметрі, була знищена частина комплексу, сталася сильна лісова пожежа навколо.

Щонайменше багато місяців випробування тепер на “Плесецьку” неможливі — єдиний майданчик перероблений зі стандартів СРСР під МБР п'ятого покоління.

А більше ніде — Байконур не пристосований для випробувань ВКС, там тільки цивільні структури, це теж місяці та місяці, на організацію та модернізацію стартових столів. 

Хороша новина — мільярди вилетіли в трубу. 

Влада Норвегії офіційно заявила про виявлення слідів радіоактивного цезію-137, біля кордонів РФ. За даними Норвезького управління з радіаційної та ядерної безпеки (DSA), рівень радіації виявився вищим за норму, але не несе загрози сільському господарству, тваринам і людям.

Це підвищення рівня пов'язують з випробуваннями ракети “Буревісник” на Новій Землі. Це не ядерний вибух у шахті, як жартують українці.

Пуск крилатої ракети 9М730 ‘Буревісник’ (cтратегічна крилата ракета з ядерною енергетичною установкою) із полігонної пускової установки у Паньково, Нова земля, кінець 2017 р.
Фото: змі окупантів
Пуск крилатої ракети 9М730 ‘Буревісник’ (cтратегічна крилата ракета з ядерною енергетичною установкою) із полігонної пускової установки у Паньково, Нова земля, кінець 2017 р.

Стан ядерного щита РФ — найбільша інтрига, пов'язана з кремлівським режимом. Радянська спадщина неабияк підгнила і навряд чи доживе до 2030 року. 

На утримання ядерної тріади — МБР, атомних підводних човнів, стратегічних бомбардувальників, пунктів керування та зв'язку, поїздів потрібні колосальні кошти.

Але на війну в Україні вони ніяк не впливають — саме тоді, коли в Сухопутних сил закінчуються танки зі зберігання і замість БТР і БМП, все частіше використовуються гольф-кари, мотоцикли, МТЛБ, доводиться відривати кошти на ядерне стримування.

Це, до речі, видно за всіма графіками втрат хоч офіційними, хоч у OSINTерів — важку техніку мехбригад росіяни втрачають менше, натомість показники у графі “автомобілі, пікапи, різні сурогатні МТЛБ” злетіли у рази. Так кремлівський режим намагається людськими хвилями компенсувати нестачу техніки. 

Можна нескінченно рапортувати. що виробництво БМП-3 наростили до 400 на рік, але це з заводськими ремонтами і з тими що вийшли з ладу, у результаті бойових дій та аварій. Нової техніки не вистачає, стара все більше в поганому стані навіть для капітального ремонту і закінчується. Тому це добре — переозброєння МБР нас влаштовує.

Робітники збирають БМП-3 у цеху Курганського машинобудівного заводу
Фото: змі окупантів
Робітники збирають БМП-3 у цеху Курганського машинобудівного заводу

Як йшло фінансування РВСН у ситі для Росії двотисячні роки, коли Дмитро Медведєв фотографувався з “Айфоном” як президент, а не був блогером з алкогольною залежністю, чи так кралося як на виробництві “Армат” та інших, природно, питання відкрите.

Весь ланцюжок з модернізації, обслуговування, постачання ядерного щита, природно, розкрадали потрібні люди і фірми, як розкрадають кошти на аптечки, різні БПЛА, на кшталт “Оріона” та багато іншого.

“Сармат” — це рідинна ракета, традиційні для РФ технології ще з совєтів.

Рідинні двигуни в СРСР виходили краще, технології твердого палива, протистояння його деградації, відсирінню — це наступний рівень військової хімії.

Рідина це завжди марудно — зберігання, утилізація, токсичність, інфраструктура під перевалку між заводами та пусковими шахтами, утримання штату заправників.

Крім того, росіяни мають твердопаливні “Булаву”, “Ярс”, врешті решт “Тополь”. Незрозуміло навіщо в 2024 робити заміну саме “Сатані” на рідкому паливі.

Пускова установка континентальної балістичної ракети 'Сармат' , під час випробувань на тому ж Плесецьку, грудень 2020 року
Фото: змі окупантів
Пускова установка континентальної балістичної ракети 'Сармат' , під час випробувань на тому ж Плесецьку, грудень 2020 року

Попри кілька невдалих запусків “Сармат” поставили на серійне виробництво і вже тричі відрапортували, що 62 дивізія РВСН переозброєна цими засобами. 

Оскільки РФ — це машина зі створення пафосу, то ракеті вже поставили пам'ятник у Сонячному, написавши на ньому “Після нас тільки тиша”.

Це при тому, що переозброєння тривало як мінімум взимку 2023 року і на початку 2024 року. На супутникових знімках фіксували важку техніку, вели роботи як мінімум на пяти стартових майданчиках. 

Так що серед програми з переозброєння Москва має ракету, яка стабільно не літає, але вже стоїть на озброєнні і під неї готують шахти, а випробувати її багато місяців буде ніде. Бо інфраструктура “Буревісника” теж не підходить, у неї ядерний двигун, немає рідини, немає інфраструктури для неї. 

Краще ситуації для нас і гірше для супротивника не вигадаєш. 

І чим більше російські у військові блогери кричать про “польотне завдання на Вашингтон” і “кілотонни по Києву” у відповідь на третій підірваний арсенал ГРАУ, тим більше виникає питань до поточного стану Стратегічних ядерних сил РФ.

Кирило Данильченко ака Ронін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies