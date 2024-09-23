Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Львівщині судитимуть бабусю та її онука, обвинувачених у збуті психотропів. Про це повідомило Стрийське районне управління поліції.

Встановлено, що 75-річна жителька Нового Роздолу та її 29-річний онук продавали наркозалежним особам психотропну речовину P"VP" способом "із рук в руки" за місцем свого проживання.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Правоохоронці задокументували кілька фактів розповсюдження заборонених речовин, окрім того, під час санкціонованого обшуку у них було вивлено та вилучено: речовину, схожу на психотропний засіб "PVP", засоби для фасування, електронні ваги, а також інші речові докази.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2, ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) завершене.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченим - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше також повідомлялося, що правоохоронці викрили масштабний канал збуту важких наркотиків та зброї в Україні.