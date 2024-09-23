У Тернополі та Черкасах затримали ще трьох підпалювачів військових авто, які діяли на замовлення росіян

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників ворога, які підпалювали службові авто Сил оборони у різних регіонах України. Пріоритетними "цілями" були авомобілі, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у Черкасах "по гарячих слідах" затримали 18-річного студента місцевого коледжу, що на замовлення з РФ підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.

Розраховуючи отримати грошову "винагороду", молодик зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Однак обіцяних грошей від окупантів він так і не дочекався. Замість цього вінг отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

У Тернополі затримали ще двох підпалювачів, які діяли у складі злочинної групи. Фігурантами виявилися місцеві жителі. Обидва чоловіки шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб. Він обіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів. Утім обіцяних коштів вони не дочекалися. Правоохоронці затримали обох зловмисників після першого підпалу.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.