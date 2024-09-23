Росія вбила в Куп'янську жінку

Ворог вдарив по місту близько 9 ранку.

Російська армія вбила в Куп'янську Харківської області 82-річну жінку. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Російська армія вдарила по місту вранці. На місці обстрілу працюють фахівці.

"Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка.На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", – йдеться у повідомленні.