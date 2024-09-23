Росія вбила в Куп'янську жінку

Російська армія вбила в Куп'янську Харківської області 82-річну жінку. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Російська армія вдарила по місту вранці. На місці обстрілу працюють фахівці.
"Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка.На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", – йдеться у повідомленні.
- Щонайменше четверо людей були поранені внаслідок вчорашніх ударів Росії по Харківській області. Ворог обстріляв не менше п'яти населених пунктів.
- На Харківському і Куп'янському напрямках не припиняється боротьба з ворогом.