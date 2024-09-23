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РФ атакувала 16 населених пунктів Херсонщини. Загинула людина

Семеро осіб отримали поранення. 

РФ атакувала 16 населених пунктів Херсонщини. Загинула людина
Стела Херсонської області
Фото: Wikimapia

Упродовж доби окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок російської агресії загинула людина, ще семеро отримали поранення. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Веселе, Тягинка, Понятівка, Одрадокам'янка, Берислав, Нововоронцовка, Білозерка, Новоберислав, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Томина Балка, Бобровий Кут, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлі та банківську установу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, автобуси та приватні автомобілі.

Вчора російські окупанти скинули дві авіабомби по території Дар'ївської громади Херсонщини.

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