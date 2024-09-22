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У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)

Декілька вулиць обласного центру залишилися без світла.

У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
лампочка
Фото: pixabay

Увечері 22 вересня у Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, що у мікрорайоні "Промисловий", повідомило місцеве видання "20 хвилин".

За інформацією ДСНС, загорілася частина трансформатора на вулиці Лукіяновича. На місце події виїхали рятувальники.

Декілька вулиць обласного центру залишилися без світла. Тернопільська міська рада повідомила, що електропостачання мають відновити через годину.

Доповнення. Згодом міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що на вулиці Лукіяновича вибухнув ізолятор на трансформаторній підстанції, тому і був характерний звук.

"Наші рятувальники та енергетики вже там і працюють над ліквідацією наслідків. Частина центру міста - без світла, але хлопці з РЕМу роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - 

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