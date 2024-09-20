Зеленський: є домовленість із ЄС про збільшення імпорту електрики в Україну

Також із президенткою Єврокомісією обговорили кроки, які допоможуть нашій державі зберегти щонайменше чверть генерації.

Україна досягла домовленості із Євросоюзом про збільшення імпорту електрики.

Про це у вечірньому відеозверненні 20 вересня повідомив Володимир Зеленський.

"Енергетику детально обговорювали і з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії. Сьогоднішній її візит додав Україні чутливої підтримки. Є новий пакет для нашої енергетики від Євросоюзу – 160 мільйонів євро. Також є й домовленість щодо збільшення імпорту електрики в Україну – те, що обов’язково підтримає нашу державу, наших людей у складних ситуаціях", - сказав глава держави.

Президент додав, що із президенткою ЄК обговорили кроки, які "допоможуть зберегти нам щонайменше чверть генерації".