Зеленський: є домовленість із ЄС про збільшення імпорту електрики в Україну

Україна досягла домовленості із Євросоюзом про збільшення імпорту електрики.
Про це у вечірньому відеозверненні 20 вересня повідомив Володимир Зеленський.
"Енергетику детально обговорювали і з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії. Сьогоднішній її візит додав Україні чутливої підтримки. Є новий пакет для нашої енергетики від Євросоюзу – 160 мільйонів євро. Також є й домовленість щодо збільшення імпорту електрики в Україну – те, що обов’язково підтримає нашу державу, наших людей у складних ситуаціях", - сказав глава держави.
Президент додав, що із президенткою ЄК обговорили кроки, які "допоможуть зберегти нам щонайменше чверть генерації".
- З анонсованих 160 млн євро допомоги від ЄС 100 млн – це доходи від заморожених у Європі російських активів.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.