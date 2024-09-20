АРМА шукає управителя дачі Медведчука в Карпатах

АРМА оголошує конкурси на управителя та оцінювача дачі Медведчука в Карпатах.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Йдеться про житловий комплекс "Ведмежа діброва" Віктора Медведчука, розташований в урочищі Карпат "Паражин", Жденієвської ОТГ, Мукачівського району, Закарпатської області.

Фото: АРМА

Комплекс складається з п'ятьох земельних ділянок та сімох об'єктів нерухомого майна, серед яких:

спортивно-житловий оздоровчий комплекс,

чотири будівлі,

житловий будинок,

господарський блок.

Фото: АРМА

Крім того, до активів належить рухоме майно, включно з двома електрокарами, трактором, кухонною та санітарною технікою, а також меблями.