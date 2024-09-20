«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
ГоловнаЕкономікаФінанси

АРМА шукає управителя дачі Медведчука в Карпатах

Йдеться про житловий комплекс "Ведмежа діброва" Віктора Медведчука.

АРМА шукає управителя дачі Медведчука в Карпатах
Фото: АРМА

АРМА оголошує конкурси на управителя та оцінювача дачі Медведчука в Карпатах.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Йдеться про житловий комплекс "Ведмежа діброва" Віктора Медведчука, розташований в урочищі Карпат "Паражин", Жденієвської ОТГ, Мукачівського району, Закарпатської області.

Фото: АРМА

Комплекс складається з п'ятьох земельних ділянок та сімох об'єктів нерухомого майна, серед яких:

  • спортивно-житловий оздоровчий комплекс,
  • чотири будівлі,
  • житловий будинок,
  • господарський блок.

Фото: АРМА

Крім того, до активів належить рухоме майно, включно з двома електрокарами, трактором, кухонною та санітарною технікою, а також меблями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies