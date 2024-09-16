АРМА оголосило про продаж арештованого алкоголю на понад 14 млн гривень

Також серед виставлених лотів – гербіциди на 3 млн грн.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованих активів на загальну суму понад 17 млн грн. Серед виставлених лотів – алкогольна продукція оцінена в 14,2 млн грн та гербіциди оцінені майже в 3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба агентства та видання Liga.net.

Для забезпечення ефективної реалізації активів АРМА розбило загальний обсяг арештованого алкоголю на менші лоти:

Лот №1: 163 268 пляшок настоянки різних видів (стартова ціна: 9 578 100 грн)

Лот №2: 76 140 пляшок горілки (стартова ціна: 3 966 600 грн)

Лот №3: 14 646 пляшок шампанського (стартова ціна: 684 100 грн)

Також є лот з близько 40 000 літрів гербіцидів.

Реалізація на Прозорро.Продажі відбувається через трираундовий англійський аукціон.

Учасники не бачать ставок інших. Електронна система відсортує ставки від найменшої до найбільшої. Той, хто зробить найвищу ставку, отримає право останнього ходу в кожному раунді торгів, що дасть кращі шанси виграти.

Всі бажаючі можуть взяти участь в електронному аукціоні і позмагатися за можливість стати власником цих активів.

Як пише видання Liga.net, це – алкоголь із Польщі та Італії, що зберігається на складах у селі Солонка Львівської області.

Найдорожчий лот складається зі 163 268 пляшок настоянки Żubrówka і лікерної настоянки Soplica.Другий лот – 76 140 пляшок горілки Żubrówka. Ці аукціони заплановані на 2 жовтня.Третій лот – 14 646 пляшок Sincero Fragolino Rosato та Sincero Fragolino Roso планують продати 23 вересня.

Партія алкоголю, виявлена на складах у Солонці, належить ТОВ "Руст Україна". За даними видання, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Руст Україна" є російський горілчаний магнат і власник холдингу "Російський стандарт" Рустам Таріко.