Нафтогаз заявив про домовленості із ПРООН щодо закупівлі газопоршневих установок

Група Нафтогаз посилює співпрацю з ПРООН щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону 2024/2025.
Як повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, є домовленості щодо закупівлі газопоршневих установок.
Про це Чернишов сказав після зустрічі з представниками ПРООН на чолі з Яко Сільє 16 вересня у Києві.
Очільник Нафтогазу зауважив, що такі установки додатково посилять спроможність безперебійного постачання електроенергії та тепла протягом зимового періоду.
- Модульні парогазові або просто газотурбінні установки, газопоршневі установки дають можливість оперативно забезпечити генерацію електрики. Їм достатньо підведення газового споживання, після чого потужності видаються вже на наявні трансформатори, які є на майданчиках ТЕС.
- Детальніше про новий опалювальний сезон і енергетику читайте у матеріалі " Зима завжди близько. Енергетик про опалювальний сезон і відновлення електрогенерації".