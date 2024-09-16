Нафтогаз заявив про домовленості із ПРООН щодо закупівлі газопоршневих установок

Це має посилити спроможність безперебійного постачання електроенергії і тепла взимку.

Група Нафтогаз посилює співпрацю з ПРООН щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону 2024/2025.

Як повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, є домовленості щодо закупівлі газопоршневих установок.

Про це Чернишов сказав після зустрічі з представниками ПРООН на чолі з Яко Сільє 16 вересня у Києві.

Очільник Нафтогазу зауважив, що такі установки додатково посилять спроможність безперебійного постачання електроенергії та тепла протягом зимового періоду.