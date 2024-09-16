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Нафтогаз заявив про домовленості із ПРООН щодо закупівлі газопоршневих установок

Це має посилити спроможність безперебійного постачання електроенергії і тепла взимку.

Нафтогаз заявив про домовленості із ПРООН щодо закупівлі газопоршневих установок
представники ПРООН і Олексій Чернишов
Фото: Група Нафтогаз

Група Нафтогаз посилює співпрацю з ПРООН щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону 2024/2025.

Як повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, є домовленості щодо закупівлі газопоршневих установок.

Про це Чернишов сказав після зустрічі з представниками ПРООН на чолі з Яко Сільє 16 вересня у Києві. 

Очільник Нафтогазу зауважив, що такі установки додатково посилять спроможність безперебійного постачання електроенергії та тепла протягом зимового періоду.

  • Модульні парогазові або просто газотурбінні установки, газопоршневі установки дають можливість оперативно забезпечити генерацію електрики. Їм достатньо підведення газового споживання, після чого потужності видаються вже на наявні трансформатори, які є на майданчиках ТЕС.
  • Детальніше про новий опалювальний сезон і енергетику читайте у матеріалі " Зима завжди близько. Енергетик про опалювальний сезон і відновлення електрогенерації".
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