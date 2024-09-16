Від старту бета-тестування "Національного кешбеку" українцям нарахували майже 3 млн гривень

Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.

Від початку бета-тестування програми "Національний кешбек" українцям вже нарахували 2,9 мільйони гривень. Проте виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні.

Про це повідомив міністр цифроврї трансформації Михайло Федоров.

"Бачимо, що сервіс працює стабільно. 1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в Дії. Щодо виробників маємо також непогані результати. До програми Нацкешбеку доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів", – написав він у телеграмі.

Також зазначив, що для користувача процедура реєстрації проста: потрібно відкрити картку онлайн у банку, обрати картку Нацкешбек у Дії, і щомісяця отримувати кошти кешбеку.

"Але технічно це один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами — банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом Дія. Для кожного учасника процесу окремий алгоритм, щоб доєднатися до Нацкешбеку", – наголосив міністр.

Для витрат накопичених коштів налаштували антифрод-систему, щоб оплачувати можна було лише окремі категорії товарів і послуг: комуналка, ліки, продукти, спорт.