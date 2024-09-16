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Від старту бета-тестування "Національного кешбеку" українцям нарахували майже 3 млн гривень

Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні. 

Від старту бета-тестування "Національного кешбеку" українцям нарахували майже 3 млн гривень
Національний кешбек
Фото: Пресслужба "Дії"

Від початку бета-тестування програми "Національний кешбек" українцям вже нарахували 2,9 мільйони гривень. Проте виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні. 

Про це повідомив міністр цифроврї трансформації Михайло Федоров.

"Бачимо, що сервіс працює стабільно. 1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в Дії. Щодо виробників маємо також непогані результати. До програми Нацкешбеку доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів", – написав він у телеграмі. 

Також зазначив, що для користувача процедура реєстрації проста: потрібно відкрити картку онлайн у банку, обрати картку Нацкешбек у Дії, і щомісяця отримувати кошти кешбеку. 

"Але технічно це один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами — банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом Дія. Для кожного учасника процесу окремий алгоритм, щоб доєднатися до Нацкешбеку", – наголосив міністр. 

Для витрат накопичених коштів налаштували антифрод-систему, щоб оплачувати можна було лише окремі категорії товарів і послуг: комуналка, ліки, продукти, спорт.

  • У серпні цього року уряд ухвалив постанову про компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
  • Наприкінці лютого президент анонсував розробку програми українського кешбеку "купуй українське", у межах якої громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів за куплені вітчизняні товари.  
  • 9 липня уряд ухвалив законопроєкт про запровадження кешбеку на товари українського виробництва. Він передбачає зміни до податкового кодексу. 
  • 20 серпня Кабмін затвердив порядок надання "Національного кешбеку", згідно з яким українці зможуть отримати компенсацію 10% вартості товарів, які вони купили. Через декілька днів стартувала реєстрація виробників для участі в програмі, потім - реєстрація споживачів і розпочався етап бета-тестування. 
  • Запрацювала програма з 2 вересня 2024 року. Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.
  • 28 серпня реєстрацію торговельних мереж для участі в програмі "Національний кешбек" відкрили також у застосунку "Дія". 
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