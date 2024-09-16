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У "Дії" стали доступними гранти на навчання для студентів-контрактників

Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

У "Дії" стали доступними гранти на навчання для студентів-контрактників
Студенти. Фото ілюстративне
Фото: Фокус

У застосунку "Дія" став доступним новий сервіс: гранти на навчання для студентів-контрактників. Таку послугу надають вперше. 

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри та МОН.

Державні гранти на навчання можуть отримати студенти, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Гранти частково або повністю покриють вартість навчання. Розмір фінансової підтримки залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів:

  • ≥150 балів — грант 15 000 грн
  • ≥170 балів — грант 25 000 грн

Сума гранту може збільшуватися залежно від коефіцієнта спеціальності.

Щоб отримати грант, потрібно оновити "Дію", у переліку документів знайти "Сертифікат на навчання", натиснути "Отримати грант", та активувати грант "Дія.Підписом" від сьогодні до 5 листопада. 

Згодом МОН видасть наказ про надання грантів та автоматично перерахує кошти державних грантів до спеціального фонду закладів освіти.

Перший платіж, а саме 50% щорічного гранту, буде перераховано до 1 грудня 2024 року. Другий платіж (50%) щорічного гранту буде перераховано до 1 квітня 2025 року.

Після перерахування коштів студенту чи студентці в мобільному застосунку Дія буде надіслано повідомлення про зарахування необхідної суми до ЗВО.

Подати заявку на грант може студент чи студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників). Студенти та студентки, які за результатами НМТ можуть претендувати на грант, уже отримали повідомлення про цю можливість у своєму електронному кабінеті вступника.

"Упровадження грантів — революційний крок для української системи освіти. Нова система фінансування трансформує підхід до освіти серед студентів і навчальних закладів. Вступники отримують свободу вибору бажаної професії, а університети конкуруватимуть між собою за якість навчання та розвиток науки й інновацій", – зазначили у Мінцифри. 

  • Станом на початок вересня до проєкту долучилися понад 170 державних і приватних вишів.
  • Про реформи у сфері вищої освіти стало відомо ще у січні цього року. Тоді уряд пропонував парламенту законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання.
  • Система грантів на вищу освіту — це поширена світова практика, яка діє в США, Європі. У центрі системи вищої освіти — студент, а не університет. Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця. 
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