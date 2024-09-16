​Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще семеро дістали поранень

За добу було евакуйовано 423 людини, зокрема 98 дітей.

Російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області 15 вересня. Внаслідок атак загинула 1 особа, 7 поранено, пошкоджено десятки житлових будинків та інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 приватних будинків. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлю. У Покровську одна людина загинула і три поранені пошкоджено три інфраструктурні об'єкти та господарчу споруду.

В Новоекономічному районі Гродівської громади пошкоджено 15 будинків.

Фото: Донецька ОВА Донеччина, наслідки обстрілів

Краматорський район. У Лимані пошкоджено дві адмінбудівлі та нежитлове приміщення. У Миколаївці поранені три людини, пошкоджено 11 багатоповерхівок, крамницю і дві адмінбудівлі.

У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено два об'єкти. Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 10 будинків, пошкоджено ще чотири. В Часовоярській громаді поранений, пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Із населених пунктів на лінії фронту за добу було евакуйовано 423 людини, зокрема 98 дітей.