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У Київській області внаслідок нічної атаки поранена жінка

Пошкоджені не менше п'яти будинків. 

У Київській області внаслідок нічної атаки поранена жінка
У Київській області внаслідок падіння уламків горіла трава, пошкоджені будинки
Фото: Поліція області в Facebook

Унаслідок російської атаки в Київській області поранена жінка. Її довелося госпіталізувати.

Всі ворожі цілі збиті, влучань по житловій та критичній інфраструктурі немає. Але є певні пошкодження від падіння уламків, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи", – сказав він. 

Ще в чотирьох районах виникли загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, додали в поліції. 

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