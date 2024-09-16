У Київській області внаслідок нічної атаки поранена жінка

Пошкоджені не менше п'яти будинків.

Унаслідок російської атаки в Київській області поранена жінка. Її довелося госпіталізувати.

Всі ворожі цілі збиті, влучань по житловій та критичній інфраструктурі немає. Але є певні пошкодження від падіння уламків, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи", – сказав він.

Ще в чотирьох районах виникли загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, додали в поліції.