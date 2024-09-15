​Міндовкілля заявило, що якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів - у межах норми

Збір та захоронення загиблої риби, яка загинула внаслідок масштабного забруднення водойми Відходи невідомих речовин у річці Сей

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває у межах норми.

Так у міністерстві прокоментували ситуацію із забрудненням на річках Сейм та Десна.

"Ризики для здійснення водозабору відсутні. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - зазначили у відомстві.

Міндовкілля зазначило, що забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

За даними Київводоканалу та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, у відібраних пробах питної води станом на ранок 15 вересня в контрольних точках централізованого водопостачання Києва перевищення не виявили.

Міністерство наголосило, що за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

"Єдиний ризик - можливий запах. Однак для його усунення Київводоканалом заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення показників якості води у Десні Київводоканал застосовуватиме технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи", - додали у Міндовкілля.

Фіксують покращення якості води на Чернігівщині у р. Сейм - йдеться про збільшення вмісту розчиненого у воді кисню до 7,65-7,95 міліграм на дециметр кубічний. Показник хімічного споживання кисню перебуває майже в межах встановленого нормативу - 30-32 міліграм на дециметр кубічний

"Результати вимірювань проб води р. Десна свідчать, що вміст розчиненого кисню в межах норми 5,34-5,8 міліграм на дециметр кубічний. Фіксується перевищення по вмісту марганцю до 2,6 раза на ділянці м. Чернігів - м. Остер 0,16 - 0,26 міліграм на дециметр кубічний та залізу загальному у 1,2 раза лише у пункті м. Остер. По азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень по всіх пунктах спостереження не зафіксовано", - зазначило міністерство.