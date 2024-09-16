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Зеленський: забезпечення дронами Сил оборони є стратегічним пріоритетом

Також Президент відзначив учасників Курської операції державними нагородами.

Зеленський: забезпечення дронами Сил оборони є стратегічним пріоритетом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна повинна мати достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів і триває робота в цьому напрямку. 

Також у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.

Зокрема, президент заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Складною ситуація залишається на Курахівському та Покровському напрямках.

"Окремо й детально щодо Курської операції, і кожного дня діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість. Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами", – зазначив Зеленський. 

Також глава Держави під час Ставки Головнокомандувача обговорив забезпечення засобів для виробництва й постачання дронів для Сил оборони.

"Хоч би як у світі змінювалася ситуація, змінювалися обставини, українські воїни мають отримувати все те, що необхідно для успішних наших захисних і активних дій", — сказав Президент.

Він наголосив, що забезпечення дронами — це "не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет".

"І я дякую всім, хто із цим працює. А особливо тим, хто допомагає нашим військам освоїти нові тактики роботи з дронами", — додав Володимир Зеленський.

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