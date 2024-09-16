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Російська армія посилила повітряну розвідку в Харківській області, — Сили оборони

Ворог може використовувати повітряну розвідку для пошуку логістичних маршрутів Сил оборони.

Російська армія посилила повітряну розвідку в Харківській області, — Сили оборони
Фото: Пресслужба командування ДШВ ЗСУ

Російська армія посилила повітряну розвідку у Харківській області за допомогою безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, пише РБК-Україна.

"Повітряна розвідка противника посилилася приблизно на 40%. Він проводить її як вдень, так і вночі", — зазначив Саранцев.

На думку речника, основною метою для окупантів може бути виявлення підрозділів Сил оборони для подальшого вогневого ураження, а також складання оптимального маршруту пересування для власного особового складу та техніки.

Також ворог може використовувати повітряну розвідку для пошуку логістичних маршрутів Сил оборони.

"Він намагається для себе вишукувати нові маршрути для проведення заходів логістичного забезпечення. Тому що наші FPV-дрони не дають спокійно жити, не дають спокійно переміщатися з якоюсь метою - чи то для штурмів, чи для доставки провіанту чи боєкомплекту на передові позиції", — додає Саранцев.

У неділю, 15 вересня, російські окупанти намагалися за допомогою автомобілів перекинути особовий склад у Вовчанськ, але по технікці було завдано удару. Автомобілі частково знищили разом з окупантами.

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