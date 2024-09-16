У вівторок відключень світла не прогнозують

17 вересня заходи обмеження електроенергії не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
У компанії закликали українців використовувати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 та не вмикайте у вказаний період декілька потужних приладів одночасно.
- У восьми регіонах України частина споживачів перебуває без світла через негоду - всього постраждали 86 населених пунктів.
- крім того, минулої доби росіяни обстріляли енергетику в п'яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській.
- Через зниження температури у західних областях знизився і рівень споживання електроенергії - на 6,4% порівняно із п'ятницею, 13 вересня.