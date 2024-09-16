У вівторок відключень світла не прогнозують

17 вересня заходи обмеження електроенергії не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

У компанії закликали українців використовувати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 та не вмикайте у вказаний період декілька потужних приладів одночасно.