Укрзалізниця оприлюднила зміни у графіку руху поїздів до Чехії, Австрії та Польщі

Укрзалізниця повідомила про зміни у графіку руху поїздів до Чехії, Австрії та Польщі через тамтешні повені.
За інформацією перевізника, рейс Відень - Будапешт - Київ сьогодні скасували.
Рейс Київ - Будапешт - Відень прямуватиме до Будапешта.
Рейси Чоп - Відень - Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої.
В УЗ зазначили, що рейси Прага - Перемишль - Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.
Тим часом поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком.
- Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії допомогу у зв'язку з повенями.
- Низка європейський країн потерпають від стихійного лиха. Так, у нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств.