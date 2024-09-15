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Укрзалізниця оприлюднила зміни у графіку руху поїздів до Чехії, Австрії та Польщі

Все це через повені у європейських країнах.

Укрзалізниця оприлюднила зміни у графіку руху поїздів до Чехії, Австрії та Польщі
затоплені залізничні колії
Фото: УЗ

Укрзалізниця повідомила про зміни у графіку руху поїздів до Чехії, Австрії та Польщі через тамтешні повені.

За інформацією перевізника, рейс Відень - Будапешт - Київ сьогодні скасували. 

Рейс Київ - Будапешт - Відень прямуватиме до Будапешта. 

Рейси Чоп - Відень - Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої. 

В УЗ зазначили, що рейси Прага - Перемишль - Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.

Тим часом поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком.

  • Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії допомогу у зв'язку з повенями.
  • Низка європейський країн потерпають від стихійного лиха. Так, у нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств.
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