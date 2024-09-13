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Укренерго: в суботу відключень світла не буде

Споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію.

Укренерго: в суботу відключень світла не буде
Фото: Укренерго

В Україні 14 вересня відключень світла не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Водночас, в енергокомпанії нагадали про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

Також українців закликали не користуватися потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00.

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