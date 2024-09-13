Укренерго: в суботу відключень світла не буде

В Україні 14 вересня відключень світла не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
Водночас, в енергокомпанії нагадали про необхідність ощадливого споживання електроенергії.
Також українців закликали не користуватися потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00.
- Після наймасованішого російського удару 26 серпня знову виникла потреба в обмеженням енергопостачання. Діяли і графіки, і екстрені відключення. Пізніше ситуація в енергосистемі покращилася.