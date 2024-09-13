Шмигаль: Україна очікує транш від МВФ на 1,1 мільярда доларів

Україна найближчим часом очікує транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 мільярда доларів.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Як зазначив глава Кабміну, цього тижня досягнуто домовленості з МВФ на рівні експертів про пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) на 15,6 мільярда доларів.
"Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Тож найближчим часом очікуємо від МВФ на черговий транш га 1,1 мільярд доларів", — заявив Шмигаль.
Прем'єр додав, що допомога партнерів допомагає українському уряду фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення.
- Днями Міжнародний валютний фонд оприлюднив на своєму сайті інформацію про досягнення домовленостей з українською владою щодо п'ятого перегляду чотирічної програми Extended Fund Facility. За підсумками роботи місії в Києві Україна отримає доступ до 1,1 мільярда доларів.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що перемовини з МВФ є "складними".