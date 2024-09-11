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Президент Франції Макрон підтримав саміт Кримської платформи

Франція залишається "з Україною та її народом у захисті її територіальної цілісності та суверенітету".

Президент Франції Макрон підтримав саміт Кримської платформи
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав саміт Кримської платформи і заявив, що його країна залишається з українцями у боротьбі за свою територіальну цілісність.

Про це Макрон написав у соцмережі Х.

"Під час проведення саміту Кримської платформи я хотів би ще раз підтвердити, що Франція продовжує рішуче стояти поруч з Україною та її народом у захисті її територіальної цілісності та суверенітету", — ідеться в заяві президента Франції.

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