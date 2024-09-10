МЗС: тимчасового повіреного України в Грузії відкликали через комплекс причин

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії.
“Я бачив багато публікацій на цю тему і в наших ЗМІ, і в грузинських. Йдеться не про прізвища і не про якісь нюанси. Йдеться про комплекс певних причин, які змусили нового керівника зовнішньополітичного відомства ухвалити таке рішення”, – зазначив Тихий.
Речник МЗС додав, що рішення ухвалили в контексті стимулювання роботи послів та аналізу їхньої роботи. Зокрема, йдеться про ефективність і досягнуті результати.
Також є необхідність привести роботу дипломатичної системи до жорстких реалій війни, коли дійсно потрібен результат.
“Я можу сказати, що це рішення ухвалене з комплексу причин і, мабуть, фокусування на якихось окремих деталях не зовсім коректне”, – підсумував Тихий.
- Раніше новий очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що припиняє довготермінове відрядження тимчасово повіреного України в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".
- Згодом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що причиною відкликання українського повіреного Михайла Харишина був не політичний акт, а нібито придбання пральних машинок.