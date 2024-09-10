Сибіга обговорив з японською колегою дотримання вимог Римського статуту

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга поспілкувався зі своєю японською колегою Йоко Камікава, повідомив міністр на соцплатформі X.

Він подякував Токіо за підтримку України.

“Ми покладаємося на постійну підтримку, зокрема для посилення нашої енергетичної стійкості. Ми високо цінуємо роль японського уряду та приватного сектору у відновленні України”, ‒ зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що сторони також відзначили важливість зусиль Міжнародного кримінального суду щодо забезпечення повної відповідальності за російські злочини.

“Ми погодилися, що всі підписанти Римського статуту повинні уникати дій, які можуть поставити під сумнів ефективність МКС або підірвати його авторитет”, ‒ сказав Сибіга.

We both noted the importance of the International Criminal Court’s efforts to ensure comprehensive accountability for Russian crimes. We agreed that all Rome Statute signatories must avoid actions that might call the ICC's effectiveness into question or undermine its authority. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 10, 2024