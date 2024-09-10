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Сибіга обговорив з японською колегою дотримання вимог Римського статуту

Очільники зовнішньополітичних відомств відзначили важливість зусиль Міжнародного кримінального суду щодо забезпечення повної відповідальності за російські злочини. 

Сибіга обговорив з японською колегою дотримання вимог Римського статуту
Фото: president.gov.ua

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга поспілкувався зі своєю японською колегою Йоко Камікава, повідомив міністр на соцплатформі X.

Він подякував Токіо за підтримку України. 

“Ми покладаємося на постійну підтримку, зокрема для посилення нашої енергетичної стійкості. Ми високо цінуємо роль японського уряду та приватного сектору у відновленні України”, ‒ зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що сторони також відзначили важливість зусиль Міжнародного кримінального суду щодо забезпечення повної відповідальності за російські злочини. 

“Ми погодилися, що всі підписанти Римського статуту повинні уникати дій, які можуть поставити під сумнів ефективність МКС або підірвати його авторитет”, ‒ сказав Сибіга.

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