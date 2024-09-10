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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 5 отримали поранення

За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 1419 людей, зокрема 143 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 5 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів три людини загинули і п'ятеро отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 9 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Гірнику, Щуровому і Клебан-Бику. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 вересня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджені сім будинків, у Гірнику одна людина загинула і дві поранені. Під постійними обстрілами Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

Краматорський район. У Щуровому Лиманської громади одна людина загинула, ще одна поранена, пошкоджено вісім будинків. В Іллінівській громаді одна людина загинула і одна поранена у Клебан-Бику; пошкоджено будинок в Олександро-Калиновому. 

Бахмутський район. У Торецьку одна людина поранена, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. 

Нагадаємо, вночі ППО збила над Україною 38 із 46 запущених Росією "шахедів". Росія також запустила ракети "Іскандер-М" та Х-31П.

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