Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією

Через російські обстріли постраждали дві громади області.

Упродовж доби російські війська атакували дві громади Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 9 вересня, о 09:35 ворог спрямував дрони типу FPV по м. Очаків, а о 10:25 здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Також учора, 9 вересня, о 16:05 ворог атакував дронами типу FPV, а о 20:00 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Крім того зранку 10 вересня, о 06:02 Куцурубська громада знову зазнала ворожих артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

У ніч на 10 вересня ППО на Миколаївщині знищлила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».