Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці
Сибіга анонсував відкликання тимчасово повіреного України в Грузії та звільнення заступниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією

Через російські обстріли постраждали дві громади області.

Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією
Обстріл Миколаївської області, фото ілюстративне
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Упродовж доби російські війська атакували дві громади Миколаївської області. 

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Учора, 9 вересня, о 09:35 ворог спрямував дрони типу FPV по м. Очаків, а о 10:25 здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Також учора, 9 вересня, о 16:05 ворог атакував дронами типу FPV, а о 20:00 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. 

Крім того зранку 10 вересня, о 06:02 Куцурубська громада знову зазнала ворожих артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

У ніч на 10 вересня ППО на Миколаївщині знищлила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies