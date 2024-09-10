Уночі росіяни намагалися атакувати Київ декількома групами дронів із різних напрямків

Уночі російська армія намагалася атакувати Київ безпілотниками. Дрони летіли на столицю з різних напрямків декількома групами.

Захисники збили всі ворожі цілі. За попередніми даними, руйнувань і поранених в столиці немає, повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені", – сказав він.