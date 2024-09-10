МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки

Український уряд запропонував Агентству з ядерної безпеки (МАГАТЕ) створити спеціальні міжнародні місії для моніторингу ситуації на електропідстанціях довкола АЕС. Саме ці об'єкти є головною ціллю для російських атак. Знищуючи мережі передачі електроенергії неподалік атомних станцій, Кремль намагається спровокувати в Україні тотальний блекаут. Але водночас це ще й серйозна загроза ядерній безпеці. У МАГАТЕ пропозицію України отримали, проте подробиць не назвали, дискусії ще тривають. Саму ж організацію небезпідставно підозрюють у надмірних симпатіях до Росії.

Шанс на реабілітацію: чи допоможе МАГАТЕ захистити українські АЕС

Ідея знищити українську енергетику перед зимою залишається для Росії наріжною. І Кремль готовий підвищувати ставки. Останні масовані атаки показали, що росіяни намагаються роз'єднати українські атомні станції, які генерують близько 60 % усієї електроенергії країни, та енергомережу і таким чином спричинити тотальний блекаут по всій Україні. Подібний до того, який трапився в жовтні 2022 року.

Фото: rubryka.com Наслідки атаки РФ по об'єктах генерації України

«По зеленій енергетиці бити невигідно, оскільки її потужностей багато й вони малі. ТЕС майже всі знищені або пошкоджені. Гідростанції працюють на мінімумі потужностей, і на них потрібно дуже багато ракет. Отже, спричинити такі суворі графіки відключень по всій Україні могли виключно удари по системі передачі потужності з АЕС, що росіяни й зробили», — пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Україна терміново потребує значного посилення протиповітряної оборони. Зокрема, щоб захистити системи передачі й підстанції довкола АЕС. Точно не зайве побудувати їхній фізичний захист — роботи ще тривають.

Наприкінці серпня — під час найдужчого з початку війни удару по українській енергетиці — росіяни намагалися знищити 16 підстанцій Укренерго. За даними колишньої міністерки енергетики Ольги Буславець, тоді довелося відключити чотири атомні блоки на різних станціях. Що і спричинило нову хвилю суворих відключень, які тривали до цього тижня. Зрештою цю інформацію підтвердили і фахівці МАГАТЕ. Однак знову обмежилися рутинним повідомленням і закликом до «обох сторін» припинити воєнні дії біля небезпечних об'єктів.

Фото: kmu.gov.ua Будівництво захисту навколо енергооб’єктів Волинської та Львівської областей, квітень 2024 року.

Росія атакує українську енергетику чи не щоночі. А до початку опалювального сезону залишилося місяць-півтора. Питання захисту підстанцій довкола АЕС стає особливо гострим. Можливості допомогти Україні МАГАТЕ має: варто лише створити спеціальні місії для моніторингу ситуацій на підстанціях. Перемови вже тривають: уряд надав свої пропозиції експертам організації. Натомість МАГАТЕ говорить про новий рівень співпраці з Україною.

«Дуже важливим питанням є як захистити ті підстанцій, які є ключовими саме для атомної генерації. І навіть за відсутності прямих атак на ядерні потужності, коли вони атакують ті підстанції, то це створює ядерну загрозу. Тому я хочу повернутися до того прохання, яке ми вже озвучували, щодо створення місії МАГАТЕ для цих ключових підстанцій. У нашому баченні, ці місії допоможуть знизити небезпеку», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Формат роботи місій поки що обговорюють. Український уряд і МАГАТЕ ще погоджують графік поїздок, формат звітів тощо. Однак важливо, щоб фахівці агенції не просто фіксували наслідки російських атак. Чи йдеться про можливість розмістити постійні міжнародні групи спостерігачів на конкретних об'єктах — достеменно невідомо.

Фото: lenta.ua Володимир Омельченко

«Слабке місце — це не тільки відкриті розподільні пункти на території АЕС. Росіяни поки що по них не б'ють, бо це буде для них ще один дуже сильний репутаційний удар. З погляду ядерної безпеки дуже небезпечні удари по підстанціях поблизу АЕС. Потужністю 330 і 750 кіловольтів. Коли влучання йде у такий об'єкт, режими роботи для реакторів значно складніші. Тому такі удари і значно загрозливіші», — пояснив Володимир Омельченко.

Візит на Курську АЕС: що це було

Росія всіляко намагається відволікати світ від власних злочинів в Україні. І не гребує використовувати міжнародні організації. Значний вплив Кремля на МАГАТЕ було б дивно заперечувати. Заступником голови організації досі залишається Михайло Чудаков. На посаді він уже дев’ять років, а до того працював у російських державних атомних структурах.

«МАГАТЕ тепер — це абсолютно проросійська організація. Треба розуміти, що 30 % виконавчої дирекції організації мають російські паспорти. Заступником Гроссі залишається росіянин, який по суті виконує всю адміністративну роботу в агенції. Ми ведемо війну вже три роки, і ніхто не ініціював зміни в центральному апараті МАГАТЕ. Ніхто не створив коаліції друзів зі США, з Францією, Південною Кореєю чи іншими атомними державами», — зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Утім у самій агенції будь-які закиди про упередженість спростовують. Продовжують наполягати, що їхні фахівці незалежні й керуються статутом організації. Міжнародні місії МАГАТЕ лише описують побачене, не роблять висновків і не стають на чийсь бік у спірних ситуаціях.

Фото: EPA/UPG Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі (ліворуч) на шляху до Запорізької АЕС, 4 вересня 2024 р.

Наприкінці серпня гендиректор організації Рафаель Гроссі їздив на Курську АЕС у Росії. Саме в той час вже розпочалася активна фаза оборонних дій ЗСУ в російському прикордонні. Москва намагалася звинуватити Київ у ядерному тероризмі. Хоча Курська АЕС ніколи не була ціллю для ЗСУ. Візит Рафаеля Гроссі до РФ організували напрочуд хутко. Зрештою, гендиректор МАГАТЕ заявив: ситуація на станції «серйозна», а «напад на будь-яку АЕС є неприйнятним». Таким чином частково переповівши вигадки російської пропаганди.

«МАГАТЕ має дуже дивні підходи до Запорізької та Курської атомних станцій. При тому, що ЗАЕС під російською окупацією, а Україна жодним чином не обстрілює, нічого не робить з Курською АЕС. Але в МАГАТЕ риторика, що там буцімто дуже серйозна загроза. Пана Гроссі призначали за погодженням Росії. Він людина, яка знає, хто йому платить гроші. Так, у МАГАТЕ є багато інших членів, але від Російської Федерації залежать достатньо серйозні рішення, у першу чергу фінансові. Тому давайте без ілюзій», — зазначив економіст Олег Пендзин.

Поїздці Рафаеля Гроссі на Курщину передувала низка кремлівських провокацій. На початку серпня росіяни підпалили градирню на Запорізькій АЕС, намагаючись спровокувати паніку в Україні. Уже за два тижні Кремль звинуватив Збройні сили в атаці на сховище ядерного палива. Відтак з Кремля полетіли нові закиди: мовляв, зафіксували вибухи на Курській АЕС. І знову ж таки — Росія не надала жодних доказів. Зрештою наприкінці серпня Кремль масовано атакував українські підстанції неподалік кількох АЕС, що є черговим грубим порушенням усіх можливих міжнародних статутів. А паралельно російська пропаганда поширювала брехню про нібито ядерну катастрофу в Україні.

Фото: Greenpeace: Green reconstruction of Ukraine Курська АЕС

«Росія за сприяння МАГАТЕ перевернула реальність з ніг на голову і за допомогою ядерної дезінформації постійно намагається підривати міжнародну довіру до України. Російська держава знову вдало розіграла свою ядерну карту. Видається, що Гроссі наосліп потрапив у російську пастку — його небезпечне рішення вражає як своєю наївністю, так і некомпетентністю. Це лише підштовхне Росію до подальших операцій під фальшивим прапором на Запорізькій і Курській атомних станціях з потенційно катастрофічними наслідками», — розповів старший ядерний спеціаліст Greenpeace в Україні Шон Берні.

Росія намагається розширити свій вплив і в Раді керуючих МАГАТЕ. Це виконавчий орган організації, у який входять майже 40 країн. Хоча варто зауважити, що раніше Рада закликала повернути під український контроль Запорізьку АЕС.

«Ми програли інформаційну війну. І додали ще вогню в цю ватру всі ці політологи, політтехнологи, які поширювали конспірологічні версії. На кшталт: окупуємо Курську АЕС, приєднаємо до нашої енергосистеми. Або обміняємо на ЗАЕС, ну що таке? Жоден ядерний фахівець цього не казав, бо ми розуміємо, що не діємо як терористка Росія. І ми знаємо, що мета Курської операції зовсім інша», — пояснила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Фото: uacrisis.org Ольга Кошарна

Провідну роль у поширенні брехні в ядерній галузі відіграють російські дипломати у Відні. Саме в Австрії розташована штаб-квартира МАГАТЕ. Але на третьому році війни Україна залишилася без постійного представника при міжнародних організаціях. Очолити відомство у Відні мала колишня заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Президент навіть підписав указ про її призначення. Однак до Австрії вона так і не доїхала, а тоді написала заяву на звільнення. У кризовий період війни така важлива дипломатична посада досі залишається вакантною.

Рутинна дипломатія чи прихильність до Росії

Після поїздки до Росії гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїздив до Києва. Зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Це був уже десятий візит голови агентства до України. Сторонам вдалося домовитися розширити мандат спостережних місій на українських АЕС.

«Обстріли критичної інфраструктури з боку РФ є найбільшою загрозою для безпечного функціонування атомних станцій в Україні. Від цього передусім страждають звичайні люди», — зазначив Володимир Зеленський. Далі делегація МАГАТЕ їздила на загарбану росіянами Запорізьку АЕС. Візит Рафаеля Гроссі розпочався з палких обіймів з окупаційною адміністрацією станції. Кадри поширила пропаганда Кремля. І вони закономірно обурюють в Україні, хоча такий інцидент далеко не перший.

Директор МАГАТЕ відвідав кілька будівель на території захопленої атомної станції. І всюди був під прискіпливим наглядом росіян. Зрештою, і Рафаель Гроссі, і його колеги ніколи не приховували: можуть побачити рівно те, що покажуть росіяни.

«Не варто ототожнювати фахівців-енергетиків МАГАТЕ з бюрократами чи дипломатами. Це різні речі. Будь-яка присутність саме спеціалістів на тій самій ЗАЕС невелика, проте є запобіжником від дій росіян. А діяльність пана Гроссі не має ніякого стосунку до забезпечення ядерної безпеки. Він не енергетик, не розуміє, що таке небезпека й ризики. Він посол», — вважає директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Фото: EPA/UPG Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час огляду градирні Запорізької атомної електростанції, Енергодар, 4 вересня 2024 року.

Гендиректор МАГАТЕ зміг потрапити і до градирні АЕС, яка згоріла майже місяць тому. Рафаель Гроссі констатував очевидне: вогонь пошкодив будівлю, доведеться знести її. Але зробив чиновник й інші важливі для України заяви. Скажімо, застеріг: перезапускати атомні блоки на ЗАЕС небезпечно. Надто після пошкодження градирні. Загалом у МАГАТЕ ситуацію на Запорізькій атомній станції назвали нестабільною.

«Місія МАГАТЕ абсолютно доцільна й необхідна. Я її повністю підтримую. І загалом ця організація у війні, особливо що стосується ЗАЕС, виконала неймовірну роботу. Треба бути вдячними їм. Це єдина організація, яка перетинала лінію фронту», — зазначив колишній міністр енергетики Іван Плачков.

На ЗАЕС також працює постійна місія МАГАТЕ: вона мала б проводити незалежний аналіз ситуації, утім фахівці організації не можуть вільно пересуватися станцією, росіяни не надають їм доступу до всіх приміщень. У своїх звітах агенція також описує безпекові загрози для ЗАЕС, як-от вибухи безпілотників на території. Утім МАГАТЕ не називає речей своїми іменами й не каже, хто саме стоїть за такими провокаціями.