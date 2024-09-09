Укрбуд внесли до списку великої приватизації

Кабінет міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Включити державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 N 36-р.", - написав він у Telegram.
Вартість активів Укрбуду на кінець 2023 року становила понад 266 млн грн.
Після затвердження урядом стартової ціни та умов продажу державного пакету акцій розміром 100% Фонд державного майна оголосить електронний аукціон з продажу. Орієнтовний термін проведення аукціону – грудень 2024.
Укрбуд є однією з компаній, пов’язаних з іншою юридичною особою – "Українською державною будівельною корпорацією "Укрбуд". Президентом держкорпорації "Укрбуд" протягом 2010-2016 років був Максим Микитась. Він побудував власний будівельний бізнес, використовуючи бренд державної компанії. ТОВ "Укрбуд девелопмент" Микитася була одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла Києва.
Сама ж "Будівельна компанія "Укрбуд", передана на приватизацію, займалася переважно промисловим будівництвом.
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