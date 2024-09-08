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Зеленський призначив Верещук заступницею Єрмака

Ексміністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій перейшла працювати в Офіс президента.

Зеленський призначив Верещук заступницею Єрмака
Фото: minre.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу президента.

Відповідний указ №621/2024 від 8 вересня опубліковано на сайті ОП.

"Призначити Верещук Ірину Андріївну Заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада з другої спроби звільнила Верещук з посади віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Уже тоді повідомлялося, що Верещук без посади не залишиться - вона перейде в Офіс президента і стане заступницею Андрія Єрмака. 

Верещук очолювала Мінреінтеграції з 4 листопада 2021 року.

Минулого тижня парламент завершив понад піврічну епопею з "оновленням" Кабінету міністрів. Повного перезавантаження Кабміну не сталося. Та й оновили уряд лише формально - на 50 %, як анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

Насправді ж більшість старих урядовців просто перейшли до нових міністерств, хтось - до Офісу президента чи, навпаки, з ОП в уряд. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів".

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