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Зеленський і прем'єр-міністерка Італії обговорили відбудову України і відновлення енергетики (доповнено)

Також ішлося про реалізацію формули миру.

Зеленський і прем'єр-міністерка Італії обговорили відбудову України і відновлення енергетики (доповнено)
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський на полях форуму «Амброзетті» провів зустріч із главою італійського уряду Джорджею Мелоні

За словами Зеленського, вони обговорили відновлення та відбудову України, зокрема енергетичної системи.

"Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року", - зауважив Президент.

Також Зеленський і Мелоні обговорили про реалізацію формули миру.

Доповнено. Однією з тем переговорів були кроки для практичної реалізації рішення «Групи семи» щодо надання Україні майже 50 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.

Щодо конференції з відновлення, яка має відбутися в Італії, то в Офісі Президента зазначили, що підготовка до заходу вже почалася.

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