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Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії

На думку політика, жодних компромісів не може бути в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, української армії, санкцій проти Росії і демократії. 

Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Петро Порошенко
Фото: Євросолідарність

Народний депутат Петро Порошенко на представницькій конференції у Берліні за участі політиків з ключових партії Німеччини, Великої Британії, Штатів та інших країн назвав пункти, які, на його думку, є принциповими для перемоги України. Про це повідомили в пресслужбі партії "Європейська солідарність".

Порошенко сказав, що компроміс щодо суверенітету, територіальної цілісності, а також демократії в Україні не принесе їй перемоги. Також важливо не йти на поступки в демократії. 

"Перемога України – це п’ять «ні». Тому що будь-який компроміс жодного з цих п’яти пунктів не принесе перемоги. По-перше: жодних компромісів щодо нашої незалежності, жодних компромісів щодо нашого суверенітету. Бо це була б перемога путіна. По-друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. Жодного компромісу в чиїхось спробах обміняти територію на мир. Це точно не працює. Це однозначно руйнує все міжнародне право, всю післявоєнну систему безпеки. І це неприпустимо", – переконаний п’ятий президент. 

Далі, за його словами, не повинно бути жодних компромісів щодо української армії в обмін на безпеку.

"По-четверте, жодних компромісів щодо санкцій і відповідальності агресора.  І вкотре: жодних компромісів щодо членства України в НАТО. Будь ласка, ніяких компромісів щодо демократії в Україні. Жодної «контрольованої демократії» в стилі путіна. Жодного самодержавства в Україні.  Жодної відсутності верховенства права. Жодної відсутності свободи преси.  Жодної відсутності свободи людей.  Жодної відсутності парламентського плюралізму", – додав політик. 

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