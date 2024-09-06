Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів

“Щось пішло не так”
На початку тижня керівництво парламенту та фракції “Слуга народу” домовилися вирішити кадрові питання у середу і четвер. Як розповідали наші співрозмовник серед “Слуг”, план був такий: на засіданні четвертого вересня проголосувати відставки, а в четвер — призначення.
У середу ВР без проблем звільнила міністра Олександра Камишіна, який перейде з Мінстратегпрому до ОП. А також міністра юстиції Дениса Малюську, який за інформацією LB.ua давно просив про звільнення.
Однак далі щось пішло не так. І “Слугам” забракло голосів, щоб звільнити очільника Фонду держмайна Віталія Коваля, якого планували у четвер призначити на міністром агрополітики.
Формально це пояснювали відсутністю звіту голови ФДМУ перед парламентом. Насправді ж, на той час з парламенту пішли понад десяток депутатів ОПЗЖ, які зазвичай допомагають голосами президентській фракції — пішли святкувати день народження свого колеги, давнього соратника Медведчука Ігоря Суркіса.
Також співрозмовники у “Слузі” стверджували, що так звана “група Павлюка” у фракції не дала голосів, бо мала підтримувала іншого претендента на пост аграрного міністра. Однак представники групи це заперечують. “Наша група — це до десяти нардепів, погоди ми не робимо. Жодних фаворитів у нас на посаду міністра агрополітики немає. Просто різним “рєшалам” по збору голосів краще треба було організувати свою роботу. Тоді б проголосували за все”, — сказав один з представників “павлюківців”.
Так само парламент забуксував при звільненні очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук. Після звільнення вона має отримати посаду заступника голови ОП.
“В Офіс її відправляють у заслання. З кабінетом і без реальних важелів і будь-якої публічності. А тут вона справді ефективна і в неї дуже добра комунікація з нардепами щодо чутливих питань полонених, безвісти зниклих, ВПО, — пояснював один з депутатів президентської фракції. — Вона на відміну від всіх урядовців постійно на зв'язку. Ясно, що якби вона прийшла в Раду і як Малюська, сказала: “Це моє рішення, дякую за підтримку, але я йду”, то це б підтримали. Але вона вже понад добу не відповідає на смс”.
Останнім питанням у середу було голосування щодо відставки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Проте, в цей момент в Раді терміново оголосили перерву через острах чергового браку голосів. А нардепи опозиції почали постити, що Кулебу “бачили за вигуком собаки під час кадрових питань в Раді”.
Тож усі відставки та призначення перенесли на п’яте вересня. Ключове — після засідання фракції “Слуга народу” за участі президента. Де остаточно домовилися, що голоси за всі відставки та призначення наступного дня будуть.
Кулебі згадали про вигул собаки, Верещук аплодували, стоячи
П’ятого вересня першим у відставку відправили очільника МЗС Дмитра Кулебу — 240 голосів ”Слуги”, уламків ОПЗЖ, груп “Довіра” та “За майбутнє”.
У четвер міністр закордонних справ знову не прийшов до парламенту зі звітом, як це передбачає процедура. Віцеспікер Олександр Корнієнко пояснив, що Кулебу запрошували, “однак не з наших причин міністр не прийшов”.
Нардеп Ярослав Железняк від “Голосу” дорікнув Кулебі не лише відсутністю звіту, а й тим, що міністр не протистояв забороні виїжджати у закордонні відрядження опозиційним нардепам. “Сподіваюся, що всі собаки вигуляні (напередодні депутати жартували в залі, що міністра під час розгляду кадрових питань в Раді помітили на прогулянці з собакою). Та надалі буде повага до парламенту”, — зауважив він.
Другою у відставку відправили віцепрем'єрку Ірину Верещук — 255 голосів. Верещук цього дня була у ложі уряду. Перед її виступом нардепи стоячи привітали її оплесками. Представниця “ЄС” Софія Федина назвала це “шизофренічним розладом”. “Чому ви відправляєте у відставку міністерку, якщо її так любите?” — резонно запита вона.
Перерва через тривогу та прем'єр Шмигаль в укритті
Процедуру звільнення голови Фонду держмайна Віталій Коваля зупинила повітряна тривога. На обох табло парламенту замість результатів голосування з’явилося червоними літерами повідомлення про повітряну загрозу. А віцеспікер Корнієнко попросив нардепів переміститися до укриття в переходах під сесійною залою.
Журналісти, за правилами перебування в Раді, також спустилися до окремого від нардепів підвального приміщення. І тут трапилося неочікуване: у цьому ж приміщені раптово з'явився прем'єр Денис Шмигаль. У супроводі одного охоронця він явно також був дуже здивований такому товариству. Тому швидко пішов геть. На наші вітання з новими членами уряду з посмішкою сказав: “Ще зарано вітати! Побачимося наступного тижня!”.
За пів години оголосили відбій, Віталій Коваль прозвітував з трибуни про роботу ФДМУ, представники фракції “Слуга народу” традиційно дякували за ефективну роботу. А опозиціонери вкотре повторювали те, що при ефективній роботі не звільняють.
Голосування за нових міністрів: обіцянки та присяги
Призначення міністром закордонних справ Андрія Сибіги, якого підтримали 258 нардепів, також не обійшлося без суперечок.
Ірина Геращенко з “ЄС” дорікнула тим, що, за законодавством та парламентськими традиціями, кандидатуру міністра закордонних справ завжди представляє президент.
На що Корнієнко нагадав: “Президент багато разів був у цій залі та ви його бачили”.
Під час обговорення нардеп від “Слуги” Дмитро Микиша нагадав, що саме Сибіга візував рішення МЗС про заборону надання консульських послуг чоловікам призовного віку.
Сибіга назвав цю інформацію неправдою та пообіцяв “докорінно змінити політику щодо українців, які знаходяться за кордоном”, яких наразі понад 7 млн. Мова про запуск сервісу “електронний консул”, збільшення кількості самих консульських установ.
Особливих дискусій під час решти призначень не було. Ольга Стефанішина додала до свого портфелю віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ще й повноваження звільненого міністра юстиції.
Міністром аграрної політики та продовольства призначили Віталія Коваля.
Матвій Бідний, що з листопада 2023 року був т.в.о міністра молоді та спорту, став нарешті повноцінним очільником відомства.
Світлану Гринчук, що багато років працювала в Міненергетики, призначили міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Через її непублічність нардепи прямо просили частіше приходити до Ради на години уряду.
А міністром у справах ветеранів стала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Її кандидатуру погодили в останній момент, на фінальній нараді фракції “Слуги” з президентом. Бо до останнього на цю посаду розглядався т.в.о. міністра Олександр Порхун.
Герман Сметанін з “Укроборонпрому” очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості. А колишній заступник міністра закордонний справ Микола Точицький став міністром культури та стратегічних комунікацій.
Колишнього заступника Керівника ОП Олексія Кулебу призначили на лише віцепрем’єром з відновлення, а й міністром розвитку громад та територій.
Нардеп “ЄС” Володимир Ар’єв назвав це “великим пересуванням ліжок”.
“Одні переходять в уряд, інші — в Офіс президента. Від зміни Кулеб результат в країні не зміниться”, — заявив нардеп.