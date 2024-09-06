Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів

“Насправді жодної логіки в цих перестановках шукати не варто. Просто переставили стільці у тому самому уряді”, — зізнався один із нардепів “Слуги”, який побажав залишитися неназваним.

Повного перезавантаження Кабміну не сталося. Та й “оновили” уряд лише формально — на 50%, як анонсував голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Насправді ж більшість старих урядовців просто перейшли до нових міністерств, хтось перейшов до Офісу президента, чи навпаки з ОП — в уряд.

Увесь цей кадровий марафон, довгі місяці перемовин, погодження і переформатування списків кандидатів у міністри, численних засідань фракцій та нарад закінчився 5 вересня.

В липні президентській фракції обговорювали ймовірність відставки всього уряду. Про плани замінити прем’єра Дениса Шмигаля на Юлію Свириденко ми докладно писали.

Цього тижня парламент завершив понад піврічну епопею з “оновленням” Кабінету міністрів. Ще на початку лютого цього року президент Володимир Зеленський заявив про наміри перезавантажити уряд .

“Щось пішло не так”

На початку тижня керівництво парламенту та фракції “Слуга народу” домовилися вирішити кадрові питання у середу і четвер. Як розповідали наші співрозмовник серед “Слуг”, план був такий: на засіданні четвертого вересня проголосувати відставки, а в четвер — призначення.

У середу ВР без проблем звільнила міністра Олександра Камишіна, який перейде з Мінстратегпрому до ОП. А також міністра юстиції Дениса Малюську, який за інформацією LB.ua давно просив про звільнення.

Фото: Ярослав Железняк у тг Олександр Камишін за трибуною ВРУ

Однак далі щось пішло не так. І “Слугам” забракло голосів, щоб звільнити очільника Фонду держмайна Віталія Коваля, якого планували у четвер призначити на міністром агрополітики.

Формально це пояснювали відсутністю звіту голови ФДМУ перед парламентом. Насправді ж, на той час з парламенту пішли понад десяток депутатів ОПЗЖ, які зазвичай допомагають голосами президентській фракції — пішли святкувати день народження свого колеги, давнього соратника Медведчука Ігоря Суркіса.

Також співрозмовники у “Слузі” стверджували, що так звана “група Павлюка” у фракції не дала голосів, бо мала підтримувала іншого претендента на пост аграрного міністра. Однак представники групи це заперечують. “Наша група — це до десяти нардепів, погоди ми не робимо. Жодних фаворитів у нас на посаду міністра агрополітики немає. Просто різним “рєшалам” по збору голосів краще треба було організувати свою роботу. Тоді б проголосували за все”, — сказав один з представників “павлюківців”.

Так само парламент забуксував при звільненні очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук. Після звільнення вона має отримати посаду заступника голови ОП.

Фото: Анна Стешенко

“В Офіс її відправляють у заслання. З кабінетом і без реальних важелів і будь-якої публічності. А тут вона справді ефективна і в неї дуже добра комунікація з нардепами щодо чутливих питань полонених, безвісти зниклих, ВПО, — пояснював один з депутатів президентської фракції. — Вона на відміну від всіх урядовців постійно на зв'язку. Ясно, що якби вона прийшла в Раду і як Малюська, сказала: “Це моє рішення, дякую за підтримку, але я йду”, то це б підтримали. Але вона вже понад добу не відповідає на смс”.

Останнім питанням у середу було голосування щодо відставки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Проте, в цей момент в Раді терміново оголосили перерву через острах чергового браку голосів. А нардепи опозиції почали постити, що Кулебу “бачили за вигуком собаки під час кадрових питань в Раді”.

Тож усі відставки та призначення перенесли на п’яте вересня. Ключове — після засідання фракції “Слуга народу” за участі президента. Де остаточно домовилися, що голоси за всі відставки та призначення наступного дня будуть.

Фото: Анна Стешенко

Кулебі згадали про вигул собаки, Верещук аплодували, стоячи

П’ятого вересня першим у відставку відправили очільника МЗС Дмитра Кулебу — 240 голосів ”Слуги”, уламків ОПЗЖ, груп “Довіра” та “За майбутнє”.

У четвер міністр закордонних справ знову не прийшов до парламенту зі звітом, як це передбачає процедура. Віцеспікер Олександр Корнієнко пояснив, що Кулебу запрошували, “однак не з наших причин міністр не прийшов”.

Фото: Анна Стешенко

Нардеп Ярослав Железняк від “Голосу” дорікнув Кулебі не лише відсутністю звіту, а й тим, що міністр не протистояв забороні виїжджати у закордонні відрядження опозиційним нардепам. “Сподіваюся, що всі собаки вигуляні (напередодні депутати жартували в залі, що міністра під час розгляду кадрових питань в Раді помітили на прогулянці з собакою). Та надалі буде повага до парламенту”, — зауважив він.

Другою у відставку відправили віцепрем'єрку Ірину Верещук — 255 голосів. Верещук цього дня була у ложі уряду. Перед її виступом нардепи стоячи привітали її оплесками. Представниця “ЄС” Софія Федина назвала це “шизофренічним розладом”. “Чому ви відправляєте у відставку міністерку, якщо її так любите?” — резонно запита вона.

Фото: Анна Стешенко Ірина Верещук виступає перед депутатами

Фото: Анна Стешенко

Перерва через тривогу та прем'єр Шмигаль в укритті

Процедуру звільнення голови Фонду держмайна Віталій Коваля зупинила повітряна тривога. На обох табло парламенту замість результатів голосування з’явилося червоними літерами повідомлення про повітряну загрозу. А віцеспікер Корнієнко попросив нардепів переміститися до укриття в переходах під сесійною залою.

Журналісти, за правилами перебування в Раді, також спустилися до окремого від нардепів підвального приміщення. І тут трапилося неочікуване: у цьому ж приміщені раптово з'явився прем'єр Денис Шмигаль. У супроводі одного охоронця він явно також був дуже здивований такому товариству. Тому швидко пішов геть. На наші вітання з новими членами уряду з посмішкою сказав: “Ще зарано вітати! Побачимося наступного тижня!”.

Фото: Анна Стешенко

За пів години оголосили відбій, Віталій Коваль прозвітував з трибуни про роботу ФДМУ, представники фракції “Слуга народу” традиційно дякували за ефективну роботу. А опозиціонери вкотре повторювали те, що при ефективній роботі не звільняють.

Фото: Анна Стешенко Віталій Коваль звітує з трибуни ВРУ

Голосування за нових міністрів: обіцянки та присяги

Призначення міністром закордонних справ Андрія Сибіги, якого підтримали 258 нардепів, також не обійшлося без суперечок.

Ірина Геращенко з “ЄС” дорікнула тим, що, за законодавством та парламентськими традиціями, кандидатуру міністра закордонних справ завжди представляє президент.

На що Корнієнко нагадав: “Президент багато разів був у цій залі та ви його бачили”.

Під час обговорення нардеп від “Слуги” Дмитро Микиша нагадав, що саме Сибіга візував рішення МЗС про заборону надання консульських послуг чоловікам призовного віку.

Фото: Анна Стешенко Андрій Сибіга виступає перед парламентом

Сибіга назвав цю інформацію неправдою та пообіцяв “докорінно змінити політику щодо українців, які знаходяться за кордоном”, яких наразі понад 7 млн. Мова про запуск сервісу “електронний консул”, збільшення кількості самих консульських установ.

Особливих дискусій під час решти призначень не було. Ольга Стефанішина додала до свого портфелю віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ще й повноваження звільненого міністра юстиції.

Фото: Анна Стешенко Ольга Стефанішина звітує перед ВРУ

Міністром аграрної політики та продовольства призначили Віталія Коваля.

Матвій Бідний, що з листопада 2023 року був т.в.о міністра молоді та спорту, став нарешті повноцінним очільником відомства.

Фото: Анна Стешенко Матвій Бідний тепер міністр молоді та спорту без в.о.

Світлану Гринчук, що багато років працювала в Міненергетики, призначили міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Через її непублічність нардепи прямо просили частіше приходити до Ради на години уряду.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко Світлана Гринчук виступає з трибуни парламента

А міністром у справах ветеранів стала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Її кандидатуру погодили в останній момент, на фінальній нараді фракції “Слуги” з президентом. Бо до останнього на цю посаду розглядався т.в.о. міністра Олександр Порхун.

Герман Сметанін з “Укроборонпрому” очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості. А колишній заступник міністра закордонний справ Микола Точицький став міністром культури та стратегічних комунікацій.

Фото: Анна Стешенко Кадровий дипломат Микола Точицький став міністром культури та стратегічних комунікацій.

Колишнього заступника Керівника ОП Олексія Кулебу призначили на лише віцепрем’єром з відновлення, а й міністром розвитку громад та територій.

Нардеп “ЄС” Володимир Ар’єв назвав це “великим пересуванням ліжок”.

“Одні переходять в уряд, інші — в Офіс президента. Від зміни Кулеб результат в країні не зміниться”, — заявив нардеп.